劉冠廷空降北流 諧音哏介紹金馬入圍者逗趣開場[影]

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（中央社記者王心妤台北23日電）2座金馬獎男配角得主劉冠廷今晚擔任第61屆金馬獎頒獎典禮主持人，他不只吊著鋼絲空降登場，更表演3顆球雜耍才藝，同時以台灣人最愛的「諧音哏」貫穿開場，掀起笑聲不斷。

劉冠廷在電影「餘燼」中有段摔下樓的畫面，他今晚從大銀幕「降落」到台北流行音樂中心，開場就掀起轟動，接著作勢要表演唱歌跳舞卻突然收手笑說：「我覺得應該要有個歌舞，但我不是這種演員......我們就是不擅長跳舞才會進入戲劇線。」

劉冠廷以各種笑哏介紹出今年的入圍者，先以台語「是誰」介紹最佳男主角入圍者喜翔，同時再以「我撞到甘蔗」的諧音哏教會全場念出泰籍影帝入圍者萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）的名字，掀起哄堂大笑。

劉冠廷同時也對服役請假來參加典禮的許光漢打趣表示，能在現場開個簽名會，許光漢則回應：「公益大使就是要傳遞愛，沒問題！」開場橋段最後在劉冠廷雜耍3顆球中結束，被網友稱讚：「給劉冠廷一個讚，他是面向很多的演員。」 （編輯：龍柏安）1131123

影片來源：TGHFF