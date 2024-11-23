鍾雪瑩二度入圍首奪金馬影后 感謝所有人給她信心勇闖電影世界
2024/11/23 23:29（11/23 23:49 更新）
（中央社記者洪素津台北23日電）香港演員鍾雪瑩以電影「看我今天怎麼說」奪下第61屆金馬獎影后，她飾演使用電子耳的聾人，她感謝所有聾人演員協助，也感謝身邊所有人在她陷入黑暗的時候仍給她信心勇闖電影世界。
今晚由上屆影帝后吳慷仁和林品彤頒發金馬獎影后獎座，吳慷仁也再度秀出手語，用廣東話手語來講述鍾雪瑩入圍的電影，吳慷仁用手語比出：「她在一個聽不到的世界希望彼此理解。」而鍾雪瑩也以此角獲得影后殊榮，她對聾人演員表達感謝，「謝謝聾人朋友，沒有你們幫忙可能就無法完成這部電影。」
香港女星鍾雪瑩連續2年角逐金馬影后，今年她以電影「看我今天怎麼說」奪下影后獲得肯定，電影中她飾演使用電子耳的聾人女子，從跟著母親設定好的人生走，到最後受到游學修飾演的聾人青年感染，開始選擇想過的人生。
鍾雪瑩表示，自己是喜歡電影的人，「謝謝在場每個人，你們都是我從小到大在電影看到的人，是你們的努力讓我喜歡上電影，謝謝在我一開始懷疑自己踏進電影世界裡的時候相信我的人，還有所有導演工作人員，在我不知道自己能不能撐下去時給我機會，包容我的魯莽和衝動。
鍾雪瑩坦承，自己也有不適應、動彈不得的時候，還有身體狀況不好的時候，「但我內心有小光團引領我，也希望其他人，如果妳感覺自己在黑暗之中，請緊握心中小光團，小光團會帶領你們到夢幻之地」。（編輯：龍柏安）1131123
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