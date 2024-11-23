鄭佩佩獲金馬終身成就獎 李安：不可多得一代女俠

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）第61屆金馬獎終身成就紀念獎頒發給「永遠的俠女」鄭佩佩，由導演李安擔任頒獎人，稱讚她是不可多得的一代女俠；頒獎典禮今天晚間由鄭佩佩的兒女代領獎，含淚為母親感到驕傲。

李安表示，他在小學五年級第1次看到鄭佩佩主演電影「大醉俠」，就被她的英姿吸引。鄭佩佩樹立了他小時候對俠義的幻想，後來鄭佩佩在「臥虎藏龍」扮演的反派角色，更超越了他對反派與武俠的想像，稱讚鄭佩佩是出色的演員，有著典型老一輩的工作態度，對導演尊重，也對工作人員一視同仁，又相當規矩、努力、自律。

李安說，拍攝「臥虎藏龍」時，有回楊紫瓊拍了一整天情緒崩潰的戲，虛脫地被工作人員扶出去休息。當要反面拍攝年輕章子怡表情的戲時，鄭佩佩輕拍他的肩膀說：「導演我來」，站出來為年輕演員餵戲，讓他非常感動，「從章子怡生動表情，我可以想得出來佩佩姐演得有多好。」

李安說：「鄭佩佩是我們的一代女俠，好演員、好同仁，不可多得的好好人，非常地懷念她。」

今晚則由鄭佩佩的4名子女來到台灣代母領獎，致詞時也忍不住拭淚哽咽，他們感謝金馬把這個獎項頒給心愛的母親鄭佩佩，很榮幸能代表母親、尤其是從導演李安手上獲獎。4人表示，如果母親還在，他們肯定也會陪她見證這個千載難逢的時刻，「我們都以她作為專業的演員和母親感到驕傲，在我們眼裡她已獲得終身成就母親獎。」

鄭佩佩的子女也感謝一直支持她的粉絲，所有與她合作過的導演、演員和劇組，她在子女心中是終極典範，「我們的母親不但遺傳她的專業精神給兒女，更希望能影響到她的粉絲和許多同業新加入的生力軍」。最後鄭佩佩的兒子也把獎座朝天上致敬，「媽媽這是給妳的。」

第61屆金馬獎終身成就紀念獎頒發給「永遠的俠女」鄭佩佩，她的4名子女來到台灣代母領獎。（金馬執委會提供）

鄭佩佩1946年生於中國上海，1960年移居香港，其後加入邵氏電影公司。1966年在胡金銓執導電影「大醉俠」飾演金燕子，以剛柔兼備形象大放異彩，成為銀幕俠女經典代表。

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1970年代鄭佩佩隨夫婿移居美國，1990年代重返影壇，在周星馳主演的電影「唐伯虎點秋香」演出華夫人，一展喜劇才華。2000年鄭佩佩於李安執導的電影「臥虎藏龍」飾演碧眼狐狸，再度喚起武俠電影輝煌歷史，其對角色的深刻詮釋，更為她贏得香港電影金像獎最佳女配角。

金馬執委會指出，鄭佩佩不僅在類型電影上有重要意義，也曾促成導演胡金銓遺物的收集和整理，為台灣在電影文物資產保存上做出極大貢獻。鄭佩佩於2024年病逝於美國，享壽78歲。（編輯：陳政偉）1131123