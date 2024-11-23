關繼威、許光漢紅毯引注目 李安喊電影工作者加油

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（中央社記者洪素津台北23日電）奧斯卡得主關繼威今晚走上第61屆金馬獎紅毯，他勉勵大家堅持下去夢想會成真；李安則說，「台灣年輕的電影工作者加油，不要放棄夢想」；服役中的許光漢走紅毯引起注目。

關繼威以電影「媽的多重宇宙」獲奧斯卡金像獎男配角殊榮，從12歲就開始演戲的他，累積不少能量，睽違40年參與金馬獎感到相當興奮，他也鼓勵大家堅持下去就會夢想成真。

關繼威興奮參與金馬獎，也期待可以跟李安碰面，也希望有機會可以合作；關繼威表示，這次會待在台灣比較長時間，「我喜歡台灣，懷念台灣好吃的東西，過了今晚我就可以大吃大喝，會跟家人、老婆、弟弟去玩台北，吃美食。」

金馬獎邁入第61屆，23日晚間頒獎前由星光大道先打頭陣，電影「媽的多重宇宙」演員關繼威（圖）紅毯開心送飛吻。中央社記者王騰毅攝 113年11月23日

吳君如以電影「我談了那場戀愛」角逐影后，她表示自己對於得不得獎很平常心，「我希望電影票房好一點，至少給工作人員一些酬勞和肯定，他們很辛苦」；吳君如今天亮麗走上紅毯，她表示，自己戴上新台幣8800萬元的珠寶，相當名貴，有點緊張。

吳君如睽違多年再度入圍金馬獎，丈夫、導演陳可辛也稱讚她「發達啦！」吳君如表示，這次踏上金馬紅毯心情很輕鬆，像老朋友聚會般遇到很認識的面孔和新演員，「像來開party一樣！」

金馬獎邁入第61屆，23日頒獎前由星光大道先打頭陣，演員吳君如（圖）將角逐最佳女主角獎，會前一襲長襬禮服優雅亮相紅毯。中央社記者徐肇昌攝 113年11月23日

許光漢跟著電影「青春18x2通往有你的旅程」的劇組一起走上紅毯，許光漢一現身引來現場尖叫聲不斷，他分享自己在劇中學日文是用背的，「希望可以講出日本人的口吻，也希望大家會喜歡。」

電影「青春18x2通往有你的旅程」的導演藤井道人表示跟台灣、日本演員合作沒什麼隔閡，「我們用電影跨越障礙」；藤井道人也坦言，自己對許光漢的表現印象很深刻。

阿部寬參與金馬獎擔任頒獎嘉賓，他表示，先前很可惜因為工作沒機會來參加金馬盛會，今天能到場非常榮幸。雖然目前沒有來台灣拍片規劃，「今天有這麼多電影人齊聚一堂，歡迎大家來找我工作。」

李安壓軸走上紅毯，他勉勵所有從影人員「創新和冒險」，因為現在拍片的環境不比從前，但創新冒險有其必要，得開創未來的新格局，「台灣年輕的電影工作者加油，不要放棄夢想，現實生活很多，夢想雖然虛幻，但它在心裡面是最真實的，精神世界對我們人類很重要的。」（編輯：陳政偉）1131123