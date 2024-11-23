吳君如許光漢頒獎台上「接吻」 金馬典禮掀高潮全場嗨翻[影]
2024/11/23 20:43（11/23 21:12 更新）
（中央社記者王心妤台北23日電）金馬獎典禮今晚頒獎人亮點不斷，許光漢跟吳君如頒發最佳原著劇本時，兩人以童話「白雪公主」開玩笑並借位接吻，笑說：「這個獎為什麼那麼重要？（因為）劇本爛演就不下去！」
金馬獎典禮今晚許光漢跟吳君如搭檔頒獎，吳君如作勢忘詞，笑稱因為看到許光漢有「戀愛」的感覺，宣傳她主演的電影「我談的那場戀愛」將上映，並約許光漢一起去看電影，許光漢也點頭答應。
吳君如接著又搬出白雪公主的故事反問許光漢，知不知道故事中白雪公主是被白馬王子吻醒的，暗示兩人可以接吻一下，而許光漢結巴回：「借位可以嗎？」吳君如則用粵語回應沒問題。
兩人借位接吻後，全場爆出熱烈掌聲，而吳君如也笑說：「這個獎為什麼那麼重要？（因為）劇本爛一定演不下去！」
最佳原著劇本獎頒給「女兒的女兒」導演兼編劇黃熙，最佳改編劇本則頒給「沃土」王小帥，但王小帥有事並沒有到現場。（編輯：陳政偉）1131123
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