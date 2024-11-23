噴畫大師李錫堅獲頒金馬獎傑出工作者 17歲入行「一輩子堅持做好一件事」

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（中央社記者王心妤台北23日電）第61屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者今天頒獎給噴畫師李錫堅，引言人王童稱讚李錫堅總是「一身色彩」，一輩子堅持做好一件事「噴畫」；李錫堅上台則感謝業界、家人、朋友的支持。

金馬獎頒獎典禮主持人劉冠廷今晚在10公尺高的空中介紹台灣傑出電影工作者頒獎橋段，並說現代科技進步，但手繪永遠有難以取代的溫度。

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引言人、導演王童為好友李錫堅引言，並說：「他這一生只做一件事，永遠為電影做噴畫。非常辛苦，但他就是這麼堅持，跟他的名字一樣。」王童說，李錫堅從17歲就進入中影工作，幾十年來都展現獨特的調色美學，多層次的噴畫技術在東京、上海、北京，甚至是泰國都獲得好評；有次李錫堅從20公尺高摔下來，幸虧身體沒事只是沾了一身色彩，一如他的工作，「我很高興能為他頒獎。」

李錫堅登台表示，謝謝金馬獎給予的肯定，還有廣告界、宗教界、影劇圈等前輩的教導，「給予我無窮的力量走到今天。」他也感謝家人，尤其是太太的支持。（編輯：陳政偉）1131123