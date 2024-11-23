金馬獎第61屆 頒獎典禮直播管道看這裡
2024/11/23 15:03（11/23 15:48 更新）
（中央社網站23日電）第61屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心登場，典禮主持人由曾獲2座金馬獎最佳男配角的劉冠廷獨挑大樑。影帝競爭激烈，泰國演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）成為首位入圍影帝的泰籍演員，將對上張震、喜翔及香港演員游學修、中國演員張志勇。女主角入圍者除了有影后張艾嘉、吳君如相爭，還有香港金像獎女配角區嘉雯角逐，夏于喬、鍾雪瑩也來勢洶洶。
今年金馬獎報名影片共計718部，創下歷年最高紀錄， 入圍最多獎項的電影是「鬼才之道」，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角共11項，「小雁與吳愛麗」和「漂亮朋友」都入圍8項居次。
頒獎嘉賓除了有日本影帝阿部寬、奧斯卡獎男配角關繼威、最佳導演關家永、張震、張艾嘉等人，服役中的許光漢及與中國經紀公司簽約的吳慷仁也將擔任頒獎人。
國際名導李安將頒終身成就獎給已故「武俠影后」鄭佩佩，由她的子女代領；導演朱延平頒獎給終身成就獎另一名得主的攝影師林文錦。年度台灣傑出電影工作者由導演王童頒給合作超過30年的噴畫師李錫堅。（編輯：林湘芸）1131123
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