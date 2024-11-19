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金馬影帝競爭激烈首名泰籍演員角逐 萬洛強碰張震喜翔

2024/11/19 13:07（11/19 13:45 更新）
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泰國演員Wanlop Rungkumjad入圍第61屆金馬獎最佳男主角。（小公園映畫有限公司提供）
泰國演員Wanlop Rungkumjad入圍第61屆金馬獎最佳男主角。（小公園映畫有限公司提供）
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（中央社記者王心妤台北19日電）第61屆金馬獎將於週六在台北流行音樂中心頒獎，影帝競爭激烈，萬洛隆甘迦以最後一搏之姿創首名泰星入圍紀錄，將對上影帝張震、喜翔和香港演員游學修、中國演員張志勇。

萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）今年以「白衣蒼狗」泰國移工悟姆的角色，成為首位入圍影帝的泰籍演員。他接受中央社專訪時表示，10多年來都是參與獨立電影製作，但因成本不高，長期都是身兼幕後人員才能追夢，這次演出前已經做好要改行去歐洲當廚師的準備，但仍希望演員生涯能最後一搏，得知入圍金馬獎後，心情就如掩面痛哭的照片般激動。

影片來源：中央社

喜翔以「春行」跛腳男子角色問鼎影帝，他跟楊貴媚片中飾演夫妻，他詮釋出台灣傳統家庭中，對家庭和太太抱持的愧疚但仍不善言辭的父親角色。由於全片需要跛腳，喜翔全程都歪斜著腳踝走路，直至電影殺青，喜翔才發現腳踝甚至拍到骨裂。

曾以「緝魂」抱回最佳男主角的張震今年再以「餘燼」角逐獎項，他飾演一名追凶的警察，隨著深入追查，他發現多個案件可能都與1985年的共諜案相關，張震片中也跟影帝莫子儀有多場精彩對手戲。

香港演員游學修主演「看我今天怎麼說」，他在片中飾演對抗社會帶點「同情」眼光看聾人的刻板印象、同時熱愛也堅持使用手語的青年，手語表現極富生命力，相當動人，而他得知入圍時表示，有光宗耀祖的感覺，尤其是很久沒拍電影，能夠入圍對證明他仍是演員的很大鼓勵。

來自中國的張志勇今年以「漂亮朋友」競逐獎項，他在片中到了中年決定出櫃，尋愛過程卻屢屢碰壁的男同志，電影以黑白片呈現，卻在台詞間不時蹦出笑點，帶點詼諧感，也被金馬執委會執行長聞天祥稱讚是「華語同志電影天花板」。

第61屆金馬獎星光大道將於23日下午5時30分登場，頒獎典禮將從晚上7時在台北流行音樂中心舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。（編輯：李亨山）1131119

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