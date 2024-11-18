王品文彭紫惠導戲吵架被報警 稱長片比短片難千倍

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（中央社記者王心妤台北18日電）王品文和彭紫惠執導「春行」入圍今年金馬獎最佳新導演，兩人笑憶曾遇到鄰居被她們的吵架聲嚇到而報警；王品文曾拍短片「軍犬」，她也笑說，拍長片的難度是短片的上千倍。

王品文曾執導「軍犬」獲得金穗獎，她和彭紫惠此次共同執導「春行」，並邀楊貴媚、喜翔主演，也讓喜翔入圍金馬獎最佳男主角。

楊貴媚與喜翔受訪時不約而同說，因為喜歡王品文的「軍犬」才決定演出。王品文接受中央社記者專訪時笑說，拍長片的難度幾乎是拍短片的上千倍，不管是時間、經歷的痛苦值都更多，因為要把整個故事變得更細膩完整，是一個完全不同的狀態。

不過，王品文強調，很慶幸首部長片是和彭紫惠一起，彭紫惠除了負責美術，也幫助作品在架構完整度上提高許多。

雖然兩人現在能輕巧回憶創作過程，但彭紫惠笑說，王品文當時常喊著不要合作了。兩人分享，對於劇本的意見分歧，除了幾乎天天都討論到深夜，某次更因為想法不同而吵架，鄰居因此報警。

回想當時警察敲門的場景，她們笑說：「警察先把我們分開後，還各自問我們有沒有肢體衝突。我們也不敢跟導演說我們是拍電影，只希望趕快回答完，警察趕快走就好了。」

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對於與喜翔、楊貴媚合作，兩人習慣使用長鏡頭和多次演出的方式給演員空間，「不過這可能讓他們滿痛苦的。」她們也坦言，拍攝期間不會給出太明確的指令，而是想捕捉他們最自然的演出方式，彭紫惠笑說：「媚姐（楊貴媚）會說，我們是不是不住在地球？」

王品文與彭紫惠說，得知入圍金馬獎後，有朋友送了金馬小吊飾，也希望以此作為幸運物加持得獎運。（編輯：管中維）1131118