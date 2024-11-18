春風「白衣蒼狗」角逐金馬男配 曾3度拒絕接演

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（中央社記者王心妤台北18日電）饒舌團體玖壹壹成員春風今年以「白衣蒼狗」角逐金馬獎最佳男配角，連續2年入圍金馬獎。因劇情壓抑，他透露當時跟入圍影帝的泰國演員萬洛隆甘迦天天都心情不好，自己也曾3度拒絕接演。

春風今天接受媒體訪問，分享「白衣蒼狗」的拍攝過程與籌備角色心情，他表示，導演當時是在「黑的教育」放映時主動遞名片，但自己其實拒絕了3次，直到最後才因人情壓力和導演一句「你有一個惻隱之心」而決定接演。

因為電影故事較為壓抑，春風透露拍攝期間其實心情都很差，「一直保持不好的心情，加上又跑到真的很偏遠的地方拍攝，那時候的心情真的超不好。」一場要對著鏡頭發怒1分鐘的戲，或是背影也要表達憤怒的氛圍，一度讓他對劇情感到疑惑，「但我是電影菜鳥，也不敢多問導演。」

春風分享，跟萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）對打的那場戲，導演對動作相當有要求，讓他苦笑表示，「導演鏡位要水平很難，打戲打了半天，但菜鳥不敢跟導演說什麼。」

春風更透露私下有送手機給萬洛隆甘迦當禮物，讓對方相當感動，「他自己一個人來台灣拍攝，感覺他很需要被照顧。」（編輯：張雅淨）1131118