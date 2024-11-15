泰國演員萬洛拚金馬影帝 昔差點放棄演戲「白衣蒼狗」成最後一搏[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國演員萬洛以電影「白衣蒼狗」入圍金馬獎最佳男主角。萬洛長年在獨立電影界耕耘，曾差點放棄演員生涯，「白衣蒼狗」是他最後放手一搏，挑戰自我全力投入，呈現出細膩又動人的演出。

萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）在今年金馬獎寫下歷史，以「白衣蒼狗」中泰國移工悟姆的角色，成為首位入圍影帝的泰籍演員。

影片來源：中央社

萬洛接受中央社專訪時形容，得知被提名金馬獎第一時間，他的心情非常不真實。萬洛拿起手機，讓記者看其中一張掩面痛哭的照片；他形容：「這就是我的心情。」

萬洛就讀泰國藝術大學（Silpakorn University）時主修室內設計，畢業後卻進入電影界。一開始，萬洛擔任美術指導，某次電影找不到合適的男主角，同事看著萬洛問：「你要不要試鏡看看？」這部2010年出品、名為「永恆」（Eternity）的電影，讓萬洛意外地一頭栽入表演的世界。

當演員十多年，萬洛參與的都是獨立製作電影，產量不算高，他自認不是能走主流商業電影的類型。「我喜歡演獨立電影。從獨立電影中，可以看到一般人的日常生活，可以看到生活中的問題，這是獨立電影動人之處。」

對一般觀眾來說，獨立電影有時相對較難入口，但萬洛認為，這就是獨立電影之美，觀眾不需要完全理解電影的每個部分，「電影會給你一個節奏，給你問題，讓你回家後仔細咀嚼，不同年紀看也會有不同體悟」。

但電影界差一點失去這樣一位優秀演員。在泰國，獨立電影這條路並不好走，要光靠演戲養活自己還有家人，是很困難的事。十多年演員生涯下來，萬洛一邊演戲，也兼做美術指導、市場行銷和製作人，才能確保收入。

從影十多年後，萬洛逐漸感到演員生涯沒有希望，因此2021年他決定去藍帶廚藝學校學烹飪，甚至申請北歐的工作，準備在歐洲開始廚師生涯。但就在此時，「白衣蒼狗」這個演出機會找上門來。

第一輪試鏡時，萬洛其實不知道整部戲的細節，但他想要挑戰自己，接著導演曾威量飛到泰國和萬洛詳談，兩人談了許多關於人生和家庭的想法，讓萬洛感覺「我相信他。如果能和他合作，一定很棒」。

本已打算放棄演戲生涯的萬洛當時對自己說：「這是我最後一次嘗試。如果不成功，我知道我必須要轉換職涯。」

泰國演員萬洛隆甘迦接受中央社專訪，談及從影心路歷程。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年11月15日

因為當成演員生涯最後一搏，萬洛使盡全力。這是他第一次和外國團隊合作，身為泰國演員，在以中文為主要語言的台灣拍攝，語言是個門檻，但不只語言，所有事情對萬洛來說都是挑戰。

除了學習中文，萬洛也花大量時間和來自印尼、越南和泰國的移工聊天，理解每個人的生活和他們為什麼離鄉背井到台灣工作，「這部分對我來說非常重要」。由於他飾演的移工悟姆有時要擔任照護者，萬洛還要學習如何照顧老人和身障者。

萬洛說，拍攝期間當語言無法溝通時，他就和團隊成員用肢體語言或眼神溝通。「有些地方能理解，有些地方不能理解，我們反而更能使用人類的語言溝通，從中獲得更多情感和感覺，這就是美麗的地方。」

差點成為廚師、但最終仍回到表演路上的萬洛，對演戲和烹飪有著獨特的看法。他認為，表演、製作電影和烹飪是一樣的過程。電影需要主演、配角、音效、視覺效果，一切都是素材；把所有素材放在一起，平衡它們，然後呈現出創作者想要的味道和概念。

「白衣蒼狗」在今年坎城影展獲得「金攝影機特別提及獎」，接著在金馬獎入圍最佳新導演和最佳男主角等7項大獎，更讓萬洛相信自己放手一搏，是正確的決定。

在金馬獎入圍名單揭曉那天，萬洛想看直播又害怕。前面看到電影夥伴們紛紛被提名，他非常開心；輪到最佳男主角時，萬洛問自己：「我夠好嗎？」緊張到想要直接跳過那部分直播。

後來看到自己的臉出現在螢幕上，萬洛差點哭出聲，「因為這是我的最後一搏。我投入了所有，這是對我的回報」。

萬洛感謝金馬獎評審團認可他的表演，他認為，金馬獎每年都可以在商業電影和獨立電影間找到平衡。提起台灣電影，萬洛說，台灣新浪潮深深影響東南亞電影工作者；他很喜歡台灣導演楊德昌和侯孝賢，也很欣賞演員張震的演出。（編輯：陳妍君）1131115