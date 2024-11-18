楊貴媚「春行」30公斤鹽壓喘不過氣 喜翔急幫忙

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（中央社記者王心妤台北18日電）藝人喜翔在電影「春行」中與楊貴媚飾演夫婦，兩人在片中少聊天，戲外卻不停鬥嘴。喜翔談起一場戲，楊貴媚被30公斤的鹽壓到喘不過氣，嚇得他念了工作人員並趕快把鹽撥開。

楊貴媚接受中央社記者專訪時表示，第一眼就愛上「春行」的劇本，「像一首詩一樣，沒有太多對白，但情緒很重，就像蔡明亮導演一樣，很重的情緒但說出口，觀眾需要看到最後才愛上」。

喜翔今年以此片入圍金馬影帝，他受訪時笑說，演員都是導演的傀儡，雖然過去也和很多資深導演合作過，不過導演的資歷與年紀都不是最重要的，劇本才是唯一要考慮的要素。

喜翔在片中飾演不善言辭的跛腳丈夫，有對太太和孩子的關心，卻總是說不出口，面對驟然離世的太太，他的角色一度無法面對，就將另一半放進冰箱用鹽蓋住。

談及這場戲，喜翔激動地說，當時有工作人員因為心急，直接把近30公斤的鹽倒在楊貴媚的胸口，「這可能會壓死人，這不能開玩笑的！平常生活就知道，有重量壓在胸口就不能呼吸，怎麼能把這些重量丟在她身上？」

楊貴媚緩頰，工作人員只是心急，但也承認當時一度喘不過氣，像是一顆大石頭重壓在胸口。喜翔發現楊貴媚喘不過氣後，急忙用手幫忙把楊貴媚身上的鹽粒撥開。

另一場戲是喜翔和楊貴媚小酌後在客廳聊天，喜翔隨著音樂開始扭屁股，讓她笑得相當開心，兩人透露這幕戲是即興而為。喜翔回憶，「導演那時的指示是我要喝醉酒後逗笑老婆，但沒有說要怎麼做。」楊貴媚表示，導演利用像這樣的小事件堆疊出夫妻倆的日常生活，也演出夫妻之間的壓抑。

兩人出道數十年，也曾合作同部作品，不過楊貴媚說，遇到不同劇本或是導演都有不同的演出方式，「要把角色移植到心裡，面對不同劇本或是對手就會不一樣，資深演員拿獎好難，因為不是經驗多就都是用一樣的方式去演」。

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除了喜翔角逐影帝，楊貴媚也以「小雁與吳愛麗」入圍最佳女配角，兩人對於拿獎沒有太多得失心，認為演員工作就是拍完並把作品交給觀眾，就已經做了最好的準備。

「春行」將於22日上映，而第61屆金馬獎星光大道將於23日下午5時30分登場，頒獎典禮將從晚上7時在台北流行音樂中心舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。（編輯：管中維）1131118