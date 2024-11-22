金馬獎午宴入圍者齊聚 喜翔意外惹哭劉奕兒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北22日電）演員喜翔以「春行」角逐金馬影帝，他今天在金馬午宴和入圍女配角的劉奕兒相見歡，喜翔說與劉奕兒的阿公高鳴是好友，劉奕兒想到過世的阿公就忍不住落淚，也感謝喜翔記得阿公。

第61屆金馬獎今天舉行午宴，入圍者夏于喬、鍾雪瑩、喜翔、游學修、萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）、張榕容、曾沛慈、陸弈靜、劉奕兒、李康生、莫子儀、曾國城、洪瑜鴻（春風）、徐漢強、耿軍等人出席分享入圍心情。

喜翔以電影「春行」角逐金馬影帝，他開心和同樣入圍影帝的游學修、隆甘迦出席午宴分享心情。喜翔透露在後台遇到劉奕兒還把對方惹哭，劉奕兒的阿公高鳴是資深演員，「我跟劉奕兒說，我是你阿公的好朋友，高鳴臨走前拍的最後一部戲是跟我」，劉奕兒一想到過世的阿公忍不住落淚。

隆甘迦在電影「白衣蒼狗」飾演泰國移工悟姆，他成為首名入圍金馬影帝的泰籍演員。隆甘迦表示，自己當演員13年了，非常感謝金馬獎給他這個機會。

香港演員游學修以電影「看我今天怎麼說」入圍影帝，他說：「最想拍台灣電影，希望能有這個機會。」

曾國城這次以電影「小雁與吳愛麗」入圍男配角獎，劇中曾國城「全裸露臀」大尺度演出，他笑稱，「我屁股澎潤，但現在我要把衣服一件一件穿回來」。一旁的春風自豪自己的屁股最好看，未來要露屁股不是問題，「我屁股有刺青螃蟹，是日本武士的守護神。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

施名帥和好友莫子儀也入圍男配，施名帥坦言這次入圍很開心，也很意外，希望能意外拿獎。他坦言，在演藝圈難免會有低潮，但想到身邊有莫子儀就會很安心，「我和他一起演舞台劇，在我表演孤獨寂寞的時候，有他在我會勇敢一點」。

劉奕兒在電影「女兒的女兒」詮釋女同志受評審青睞入圍女配，劉奕兒在劇中帥氣模樣還被網友封為「國民男友」，劉奕兒對此表示，相當害羞。此片的張艾嘉入圍影后獎項，但稍早因為家事返回香港，出席金馬獎有變數，劉奕兒表示，有傳訊息表達關心，但張艾嘉沒有回覆。（編輯：管中維）1131122