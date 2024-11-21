「餘燼」莫子儀角逐金馬男配 金士傑大吼累到腹痛

（中央社記者王心妤新加坡21日電）金馬影帝莫子儀與金士傑演出「餘燼」，莫子儀憑此入圍第61屆金馬獎男配角。莫子儀認為分飾2角非難事；而金士傑一場敲玻璃大吼的戲，一度用力到結束拍攝後橫膈膜周圍都痛。

莫子儀與金士傑在電影「餘燼」中有對立戲，兩人接受中央社記者專訪時談起那場戲，金士傑需用盡全力捶玻璃並大吼，他說，當下要爆發情緒，但無論是心理或是身體的準備都不是很好，幾次拍攝下來，「把那個力氣窮其所能散開，演完後橫膈膜那一帶疼痛久久。」

金士傑也說，身體健康對演員來說很重要，像這樣的畫面才能主動要求多演幾次，「我還想要把那個火燒得更到位一點，後來燒到氣都上不來，連便當都吃不下。不過這不是別人的錯，是自己的身體，當演員就是要挑戰。」

金士傑分享，導演鍾孟宏當時還沒給出完整劇本，只說「我希望這個故事能有一滴眼淚」，到開拍的一年間，這句話一直沉甸甸壓在心頭，「我被他的那個誠懇弄到了」。

莫子儀受訪透露，當時沒有猶豫就接下演出，但過了滿長時間才跟鍾孟宏討論故事，雖然是分飾2角，但2個角色在劇本中描述得很清楚，拍攝時也錯開拍攝，讓他減少演出難度。

電影談白色恐怖時代的共諜案，莫子儀表示，從大學時代就開始了解228相關事件，這幾年也參與相關作品的演出，樂於看到題材以更多樣化的方式去拍攝，「可以感受到歷史跟現在的連結，以及對未來展望。我覺得最重要的是這3者的關係，就是歷史、現在、未來，可以讓觀眾聯想。」

兩人都是實力派演員，被問及演戲秘訣和對演藝生涯的期待。金士傑分享，「我盡量把每一件事都當成新遊戲，覺得挺好玩的，抱持著半認真、半遊戲人間的態度。」他也強調並非以輕浮態度面對工作，而是類似保有童心，對每個工作都有新鮮感。

莫子儀則說，因為仍想把一半重心放在舞台劇，因此會將一年切割成一半分給影視作品跟舞台劇，同時每個作品之間都相隔至少一個月沉澱心情，「我會覺得我有責任，但又覺得能力不足，如果要背負責任的話，那就要多花點心力跟心思。」

「餘燼」全台上映中。（編輯：張雅淨）1131121