吳君如無緣影后心情平靜 鍾雪瑩金馬獎放床頭

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（中央社台北24日電）吳君如相隔21年再次入圍金馬影后，最後敗給新生代香港女星鍾雪瑩，不過她透露沒太失落，而且見到許多老朋友很開心；而鍾雪瑩則說自己在後台數度痛哭，已經想好要把獎座放在床頭櫃。

吳君如以「我談的那場戀愛」入圍金馬獎最佳女主角獎，她在慶功宴上表示，沒有得獎其實心情蠻平靜的，但很開心能見到許多老朋友，有參加派對的感覺。

而她跟許光漢一起擔任頒獎人時，2人「借位」接吻掀起典禮高潮，這也出自於吳君如的點子，一開始更預設了許光漢願意親跟不願意親的版本，笑說若許光漢拒絕，那她也會當主動親上去的人。

金馬獎典禮23日登場，頒獎人許光漢（左）跟吳君如（右）頒發最佳原著劇本時，以童話「白雪公主」開玩笑並借位接吻。（金馬執委會提供）

吳君如也說，她在典禮上跟許光漢坐在一起，看得出來劉冠廷跟許光漢是朋友，許光漢也相當關心劉冠廷的表現。

過去吳君如曾主持金馬獎頒獎典禮，她也以「學姊」身分讚賞劉冠廷的演出，並說雜耍特技、節奏都掌控得非常好，尤其是開場約15分鐘的獨角戲；同片演員陳輝虹則給了劉冠廷120分的高分。

另外，鍾雪瑩連續2年角逐金馬獎最佳女主角，今年以「看我今天怎麼說」帶回獎項，她在慶功宴笑說，已經想好要把獎座放在床頭櫃上，不過第1晚不會抱著獎座睡，「我不想要晚上也在重訓。」

鍾雪瑩也分享，一開始知道得獎其實還算冷靜，不過看到林品彤和其他香港演員好友盧鎮業、袁澧林後就湧起想大哭的感覺。

同部電影的演員游學修角逐最佳男主角時惜敗給「漂亮朋友」張志勇，游學修表示會繼續努力，未來也希望有機會能來到台灣拍片。（編輯：龍柏安）1131124

香港女星鍾雪瑩（圖）23日晚間成為第61屆金馬獎新科影后，她在致詞時表示自己是喜歡電影的人，並謝謝在場每個人，「你們都是我從小到大在電影看到的人，是你們的努力讓我喜歡上電影」。中央社記者徐肇昌攝 113年11月23日

鍾雪瑩 鍾雪瑩連續2年入圍金馬獎 奪金馬61影后