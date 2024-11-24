張艾嘉拋震撼彈想退休 減少演出作品從事幕後

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（中央社記者洪素津台北24日電）藝人張艾嘉以電影「女兒的女兒」角逐金馬影后，雖然敗北，但她今天表示如釋重負，更透露想退休的念頭，「我差不多了！該給年輕人的時候了」，想從事幕後，會減少演出作品。

張艾嘉在電影「女兒的女兒」飾演1名母親，替女兒們所做的任何決定都有著重大影響，演技充滿層次的她，深受評審青睞但未能獲獎。對於未得獎，張艾嘉表示，心情相當輕鬆，沒有什麼遺憾。

張艾嘉、劉奕兒、林嘉欣今天凌晨出席電影「女兒的女兒」慶功宴，導演李安、金馬獎主席李屏賓到場鼓勵慶賀。張艾嘉表示，自己已有退休念頭，且想要專心做幕後，「我想要做幕後，不專心的話，做不了的，我還有太多事情想做，可是我年齡不多了，我必須要花點時間做我想做的事」。

張艾嘉坦言未來會減少演出作品，「現在太多優秀的演員了。」一旁的李屏賓說「但張姐榜樣依舊存在」，張艾嘉回應「我從來沒有懶惰過。」

張艾嘉說，自己會持續提攜後輩，「我隨時隨地會告訴別人哪個演員很好，我很感恩我在70歲還可以演到一個那麼好的角色，我沒有遺憾，希望以後我演出就是演出很棒的角色」。

張艾嘉並表示，自己和李安淵源很深，「我也在等他（找拍戲）」。李安回想過往跟與艾嘉合作的情景，「我都是以電影為準，我會找適合的角色，張姐真是很棒的演員，她的戲很好。」

劉奕兒以此片入圍女配角獎，雖然沒有得獎，但她表示，會繼續努力，也很感謝李屏賓和李安來慶功宴，「我沒想到他們會記得我，我好感動」。

張艾嘉稱讚劉奕兒前途無量，「她才剛開始，才剛開始就演過那麼多角色，還會怕沒有戲演嗎？」

電影「女兒的女兒」現正熱映。（編輯：管中維）1131124