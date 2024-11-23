金馬61張艾嘉著金外套搶眼 緊牽劉奕兒亮相
2024/11/23 18:53（11/23 19:03 更新）
（中央社記者王心妤台北23日電）第61屆金馬獎今晚首度移師台北流行音樂中心頒獎，首名泰籍影帝入圍者萬洛隆甘迦感謝評審肯定，雙雙入圍的張艾嘉跟「女兒」劉奕兒也牽手走紅毯，張艾嘉更搶眼穿上金外套。
「白衣蒼狗」泰籍演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）是金馬影史首名泰國入圍者，他今天在紅毯上表示，很興奮也謝謝評審團給他肯定，不因為他是泰國人而有局限，能夠入圍就是肯定。
入圍11項大贏家的「鬼才之道」也在上半場登上紅毯，張榕容以凱薩琳一角入圍最佳女配角，她今晚除了小露蠻腰更放送美背，片中飾演她經紀人的陳柏霖則以皮衣西裝跟導演徐漢強共同走上紅毯，他們打趣重現經典歌「愛的視線」動作成為亮點。
「女兒的女兒」由黃熙執導，角逐最佳女主角的張艾嘉帶著片中2個女兒林嘉欣和劉奕兒走上紅毯，其中劉奕兒也將角逐最佳女配角，張艾嘉以金色外套和金色高跟鞋亮相，劉奕兒則換上馬甲式亮片緊身禮服及復古短髮亮相。
劉奕兒表示，張艾嘉因為擔心她冷而牽著手，「雖然手很冷，但可以感受到給我的愛。」
中國導演執導的耿軍以「漂亮朋友」角逐最佳導演、最佳原著劇本等獎項，他帶著演員徐剛、薛寶鶴等人亮相。耿軍表示，電影主要是在講信任、自由、愛的故事，希望能抱獎回去。（編輯：龍柏安）1131123
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