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「女兒的女兒」東京影院放映 導演黃熙談劇本靈感

2024/10/30 07:41（10/30 11:38 更新）
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入圍第37屆東京國際影展主競賽單元的台灣電影「女兒的女兒」29日在東京丸之內TOEI影院放映，文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右）特別代表文化部向張艾嘉致意。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
入圍第37屆東京國際影展主競賽單元的台灣電影「女兒的女兒」29日在東京丸之內TOEI影院放映，文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右）特別代表文化部向張艾嘉致意。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）入圍第37屆東京國際影展主競賽單元的台灣電影「女兒的女兒」今天在東京丸之內TOEI影院放映，現場座無虛席，一票難求。演員張艾嘉帶著電影中的2個女兒林嘉欣、劉奕兒，與導演黃熙一同出席放映後的問答環節。

「女兒的女兒」由侯孝賢及張艾嘉監製，被選為入圍主競賽單元的15部作品之一，這是國片暌違20年入圍東京影展主競賽單元。

「女兒的女兒」在東京國際影展的電影票一開賣就搶購一空，今天有忠實的日本粉絲身穿張艾嘉領取金馬獎畫面的T恤，到場支持偶像。文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍也特別到影展相關設施東京Midtown日比谷，代表文化部向張艾嘉致意。

張艾嘉在「女兒的女兒」中飾演已值耳順之年的金艾霞，因一場意外顛覆原本悠然的生活節奏，被迫憶起年輕時想逃離的一切糾結，同時必須面對與女兒的關係挑戰。

林嘉欣先前錯過「女兒的女兒」在多倫多的世界首映，這次入圍東京影展主競賽單元，3人特別排開時間，在東京母女團圓。張艾嘉今天在開場問候時也開玩笑說，「今天我帶著我的2個女兒來了，我對她們的愛是平等的。」

導演黃熙談到本片起源時說，很巧的是也與自己的母親有關。當時黃熙在美國洛杉磯度假，剛好母親詢問出國旅遊是否有保險，結合在當地看到朋友尋求人工生殖，兩相結合，因而誕生這部電影。

第一次在影院觀賞這部電影的林嘉欣說，她其實和觀眾一樣緊張，不知道自己的表演會被如何處理，很高興有機會詮釋這個富有挑戰性的角色。

劉奕兒則語帶哽咽說，這是她2次觀看，反而哭得比第一次更兇，但每當感到難過的時候，「會偷偷看我身邊的姊姊和媽媽」，就感覺放心了一點，很感謝能出演這部充滿感動的作品。

今年的主競賽單元共有來自110個國家和地區的2023部影片參賽，經過嚴格篩選，共有15部影片將在影展期間上映，並將在閉幕式上決定各個獎項的歸屬。

2024東京國際電影展於28日至11月6日舉辦，預計11月6日閉幕式中發表主競賽最佳影片、最佳導演、最佳女演員、最佳男演員、評審特別獎及最佳藝術貢獻獎等獎項。（編輯：唐佩君）1131030

入圍第37屆東京國際影展主競賽單元的台灣電影「女兒的女兒」29日在東京丸之內TOEI影院放映，演員張艾嘉（左2）帶著電影中的2個女兒林嘉欣（右2）、劉奕兒（右1），與導演黃熙（左1）一同出席放映後的問答環節。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
入圍第37屆東京國際影展主競賽單元的台灣電影「女兒的女兒」29日在東京丸之內TOEI影院放映，演員張艾嘉（左2）帶著電影中的2個女兒林嘉欣（右2）、劉奕兒（右1），與導演黃熙（左1）一同出席放映後的問答環節。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
國片「女兒的女兒」入圍第37屆東京國際影展主競賽單元，29日在東京丸之內TOEI影院上映後獲滿堂彩。上映後，導演黃熙（左3）、演員張艾嘉（右3）、林嘉欣（右2）、劉奕兒（右1）出現舞台，與觀眾問答互動。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
國片「女兒的女兒」入圍第37屆東京國際影展主競賽單元，29日在東京丸之內TOEI影院上映後獲滿堂彩。上映後，導演黃熙（左3）、演員張艾嘉（右3）、林嘉欣（右2）、劉奕兒（右1）出現舞台，與觀眾問答互動。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
國片「女兒的女兒」入圍第37屆東京國際影展主競賽單元，29日在東京丸之內TOEI影院上映後導演、演員上台與觀眾互動。（左起）導演黃熙、演員張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒。這是國片時隔20年入圍東京影展主競賽單元。門票在網路開賣後立刻被搶購一空。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
國片「女兒的女兒」入圍第37屆東京國際影展主競賽單元，29日在東京丸之內TOEI影院上映後導演、演員上台與觀眾互動。（左起）導演黃熙、演員張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒。這是國片時隔20年入圍東京影展主競賽單元。門票在網路開賣後立刻被搶購一空。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月30日
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