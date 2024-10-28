東京影展揭幕 「女兒的女兒」張艾嘉現身紅毯

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）第37屆東京國際影展今天舉辦開幕式，由侯孝賢及張艾嘉監製、黃熙執導的國片「女兒的女兒」被選為入圍主競賽單元的15部作品之一，這是國片暌違20年入圍東京影展主競賽單元。張艾嘉與黃熙、林嘉欣、劉奕兒下午一同出席紅毯。

東京影展於日本時間下午5時舉辦開幕式，紅毯活動於3時展開。率先亮相的是影展開幕片「十一人的賊軍」導演白石和彌，以及演員山田孝之、仲野太賀、鞘師里保、佐久本寶、千原靖史、一之瀬颯、野村周平、小柳亮太、本山力。

張艾嘉身著白色透膚洋裝，與身穿黑色的林嘉欣、劉奕兒挽著手，走上長162公尺的東京影展紅毯。張艾嘉在片中飾演在親子情感處理上內心矛盾掙扎的母親，演技精湛細膩，先前也在多倫多影展獲得站台單元「特別提及獎」。

今年的主競賽單元共有來自110個國家和地區的2023部影片參賽，經過嚴格篩選，共有15部影片將在影展期間上映，並將在閉幕式上決定各個獎項的歸屬。

以「花樣年華」榮獲坎城影帝的梁朝偉為評審團主席。他與香港導演杜琪峯、日本女演員橋本愛、柏林影展金熊獎得主匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildiko Enyedi）及法國女演員齊雅拉·馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）擔任評審團，5人一同登上紅毯。

紅毯上眾星雲集，綾瀨遙主演新作「Route29」入圍本屆東京影展Gala Selection單元，她以一襲低胸黑色禮服現身，驚艷全場。出演日法合作電影「徒花-ADABANA」的水原希子則是身穿海軍藍的高領透膚洋裝，滿面笑容與觀眾互動。

另外，主演「雪之花」的松坂桃李、芳根京子，「日落日出」的菅田將暉、井上真央、三宅健，「電影版孤獨的美食家」演員松重豐，出演電影Orang Ikan的藤岡靛，還有擔任DMM TV原創電視劇「外道之歌」雙主演的窪塚洋介、龜梨和也，以及主演中國電影「喬妍的心事」的趙麗穎與辛芷蕾，讓紅毯星光熠熠。

2024東京國際電影展於28日至11月6日舉辦，預計11月6日閉幕式中發表主競賽最佳影片、最佳導演、最佳女演員、最佳男演員、評審特別獎及最佳藝術貢獻獎等獎項。（編輯：陳承功）1131028

第37屆東京國際影展28日舉辦開幕式，綾瀨遙主演新作「Route29」入圍本屆東京影展Gala Selection單元，她以一襲低胸黑色禮服現身，驚艷全場。右為導演森井勇佑，左為童星大澤一菜。（東京影展提供） 中央社記者戴雅真東京傳真 113年10月28日