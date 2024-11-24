施名帥出道17年奪金馬男配角 感謝老婆朱芷瑩始終相信他

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（中央社台北24日電）演員施名帥出道17年首度以電影「角頭－大橋頭」角逐金馬，就把男配角獎座抱回家，昨晚慶功宴受訪時甜蜜感謝老婆朱芷瑩始終相信他，朱芷瑩打趣透露宣布得獎前還一直對他說「你不會拿」。

施名帥坦言聽到同劇組前輩高捷在台上念出他的名字時，一度不敢相信，因為高捷平時就很調皮，很怕不管得主是不是自己，對方都會喊一下開玩笑，「上台時真的差點哭出來，但看到前輩們在前面，就想我是演角頭欸，幹嘛哭」，趕快把眼淚忍回去。

今年施名帥公開與長跑7年的演員朱芷瑩登記結婚喜訊，被媒體詢問是否娶妻帶旺，他靦腆表示：「跟芷瑩交往後，一直越來越好」，走上台前看到老婆哭到不行，心裡最想做的事情就是去安慰她。

施名帥更透露最初和朱芷瑩認識時，自己收入不穩定，但老婆還是願意相信他、跟他走在一起，「芷瑩就像我的老師，也像我的朋友，還有家人」，總會以她的方式關心自己，例如陪他對台詞、出門前為他包包準備維他命及早餐等，特別感謝老婆。

當晚慶功宴上朱芷瑩也現身並甜蜜獻吻祝福。她笑說在宣布得獎前一刻，還在故意跟施名帥說「沒事啦，你不會拿」，怕他得失心太重，其實也是安撫自己，因為太希望老公拿獎。知道施名帥得獎後，結果是她哭到不行，幾乎比自己拿金鐘獎時還激動，「我覺得很不容易，很為他開心，這麼多年來，終於有一個獎來給他肯定」。

朱芷瑩更浪漫吐露：「我一直都很相信他會變成影帝」，施名帥的作品及表演都常讓她驚喜，「這個人對我來說，就是有很棒個性又很謙虛，還一直學習的人，遲早會得獎」，真摯心聲讓一旁的施名帥害羞吐槽平常根本聽不到老婆這樣稱讚。

至於奪獎後家庭地位是否有機會翻轉，施名帥笑說：「男人千萬不要拿竅，該怎樣就怎樣，自己是小的就好好做小的，家庭和樂最重要，happy wife happy life」。（編輯：方沛清）1131124