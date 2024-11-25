金馬61頒獎典禮撞12強台日棒球大戰 收視出爐[影]

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）第61屆金馬獎頒獎典禮23日舉辦，還撞上世界12強棒球台日戰，最終收視成績今天出爐。電視加網路轉播收視人口逾732萬，最吸睛段落為歌手王若琳、陳虹任榮獲最佳原創電影歌曲。

第61屆金馬獎頒獎典禮收視，台視統計4歲以上收視為1.71，代表有180.6萬人次觀看，星光大道則有64.1萬人次；而網路的典禮和星光總收看人數相加有488萬。

其中典禮電視收視最高點為王若琳、陳虹任以「鬼才出道」獲得最佳原創電影歌曲，收視率達2.82（收視人口61.3萬人）；第2高點落在「A面：我的一天」榮獲最佳劇情短片，收視率為4.75（收視人口58.2萬人）；配樂家福多瑪以電影「默視錄」奪下最佳原創電影音樂位居第3高，收視率為2.61（收視人口56.8萬人）。

值得注意的是，由於金馬61頒獎典禮碰上世界12強棒球賽複賽最後一天，同一時段為台灣隊與日本隊在冠軍賽前的最後交戰，最終典禮收視前5高段落都是落在當天台日大戰結束後。

網路部分，MyVideo影音平台收視前3名，由上屆影帝后吳慷仁及林品彤頒發最佳女主角獎最高；第2名為日本影帝阿部寬和金馬影后張艾嘉攜手頒發最佳男主角獎；第3名是正在服替代役、特別請假到場的許光漢及香港演員吳君如共同頒發原著劇本及改編劇本獎片段，兩人幽默大方的「借位接吻」互動，被許多網友稱讚是典禮最高潮。

而LINE TODAY的收視前3高，第1名是導演李安頒發終身成就獎給「永遠的俠女」已故演員鄭佩佩；許光漢及吳君如頒發原著劇本及改編劇本獎居次；最後則為電影「鬼才之道」演員陳柏霖及王淨頒發造型設計及美術設計獎。（編輯：張雅淨）1131125