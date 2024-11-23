王維華「漂亮朋友」抱走金馬攝影 享受對電影熱愛

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）第61屆金馬獎最佳攝影得主為中國攝影師王維華，他以電影「漂亮朋友」抱回首座金馬。他笑說雖然電影很窮，但很享受這份對電影的單純熱愛，期待這只是他的「第1座金馬」。

王維華從頒獎人張震、林嘉欣手中接過獎座後感性說：「我今天拿到金馬獎，覺得這個夢終於實現了。」2017年他曾以導演耿軍執導的犯罪喜劇電影「輕鬆+愉快」，首度入圍金馬最佳攝影，本屆第2次提名終於獲獎。

王維華感謝金馬獎給予攝影創作的認可鼓勵，也謝謝李屏賓讓他作為攝影，產生對詩意與遠方的憧憬。他尤其要感謝導演耿軍，兩人已合作4部作品，彼此的信任讓他有更多創作的自由與樂趣，共度了許多難忘又愉快的電影時光，「雖然電影很窮，但還是很享受這份對電影單純的熱愛」。

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王維華最後不忘謝謝家人對他長期在外的包容理解，以及所有參與電影「漂亮朋友」的劇組夥伴，「因為有你們，漂亮朋友才這麼美麗」，希望這只是他的第1座金馬獎，未來還有機會抱走更多座。

「漂亮朋友」由中國導演耿軍執導，全片用黑白手法拍攝，以東北小鎮為背景，描述一名已婚中年男子決定正視自己的性向，透過愛來拯救自己，一路上發生許多哭笑不得狀況的故事。（編輯：唐聲揚）1131123