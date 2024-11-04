魏德聖電影BIG溫哥華上映 癌童家庭觀看淚崩

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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）導演魏德聖暖心製作的電影BIG在溫哥華上映，該影片入圍金馬獎最佳新演員的童星鄭又菲昨天抵達溫哥華與影迷見面。有台灣媽媽帶曾罹癌的孩子一起來觀賞，在戲院中頻頻拭淚，鄭又菲很開心電影能激勵人心。

魏德聖以抗癌兒童為主題的暖心電影BIG，11月1日於加拿大和美國的主流戲院公映。鄭又菲2日到溫哥華出席SilverCity Riverport戲院的首映場，開心與影迷親切互動。

10歲的黃聖祐在2歲多時發現患上骨髓型白血病（血癌），經過化療，後幸得姊姊黃奕涵的幹細胞配對成功才能平安健康地長大。媽媽桂湘帶著他們來看「BIG」，對他們一家人來說，BIG電影中的敘事和場景，正是他們經歷過的點點滴滴。

桂湘說：「看電影時我一直流淚，因為我們陪伴聖祐當年在台大醫院抗癌的一幕幕情景，以及與其他癌童家庭們共同勉勵的回憶通通都回來了。一如電影中所描繪的，在兒童癌症病房，即使每天都要面對生命的挑戰，但都充滿著樂觀希望和幸福快樂。」

黃聖祐不記得曾在醫院接受化療的事情，但他說：「電影說出了我和許多病童的故事，希望可以激勵到更多人。」

黃奕涵則說：「我救了弟弟，等到長大了，我相信我有更大的能力幫助其他人。」

另一對帶著3歲的女兒來看電影的黃姓夫妻也感動落淚，他們說：「我們都當了爸媽，很能體會孩子生病時的那種恐慌無助感，電影讓我們學習如何面對生命的課題。」

鄭又菲則說：「從電影中到電影外，我都看到好多人為生命努力奮鬥，我學到要珍惜每一天每一刻。」

卑詩省台灣商會是這次協助推廣BIG的組織之一，鄭又菲和電影發行商昨天出席商會舉辦的美業美容展開幕典禮，與數百人同樂，得以進一步宣傳BIG。

商會會長翁家婷是最好的推銷大使，她說人人都愛美，在美容展尋得提升外在美的產品後，也別忘了去電影院看BIG，充實一下內在美。

出席美容展活動的卑詩省議員屈潔冰（Teresa Wat）和陳瀚生（Hon Chan）讚揚台灣商會是促進經濟活絡和文化交流的重要平台，帶來了好的美容產品和好電影。

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駐溫哥華辦事處處劉立欣很感謝台灣商會為打響「台灣」做的努力。她說：「無論在外交、經貿、電影文化等產業上，台灣商會都是最強大的火車頭！」

BIG是這10幾年來首部台灣電影進入加拿大主流戲院放映，北美發行者CHIME的營運經理張恆傑表示，目前安排上映一星期，但如果票房好，戲院同意會再加映一星期，希望人人能擠爆戲院，讓台灣電影發光發熱。（編輯：唐佩君）1131104