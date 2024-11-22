吳慷仁將出席金馬獎頒影后 加入中國經紀公司後首參與台灣活動
2024/11/22 19:14（11/22 19:34 更新）
（中央社記者洪素津台北22日電）演員吳慷仁簽約中國經紀公司引起熱議，他也因工作推辭金馬獎和金鐘獎的邀約，不過稍早吳慷仁透過金馬獎執委會表示，明天會出席典禮，也會擔任影后獎項的頒獎人，同時表達對劇組和經紀公司的感謝。
吳慷仁得過金鐘獎最佳男主角、男配角，他也在2023年以電影「富都青年」獲得第60屆金馬獎最佳男主角，日前吳慷仁簽約中國經紀公司引起不少討論，人在中國拍戲的他也表示，因為工作不會出席金鐘獎和金馬獎；沒想到在金馬獎頒獎典禮前一天，吳慷仁排除萬難出席典禮。
吳慷仁透過金馬執委會表示，感謝媒體朋友的關心，在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下，出席典禮。金馬執委會也透露吳慷仁將會和林品彤一起頒發女主角的獎項。
吳慷仁表示，在這過程中做了很多努力，主要是為了實現來參加金馬獎的承諾，「很感謝金馬獎所有人的幫忙安排，劇組和經紀公司的支持」；而這也是吳慷仁加入中國經紀公司後，首次出席在台灣的公開活動。（編輯：陳政偉）1131122
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