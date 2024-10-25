吳慷仁確定回台拍戲 「一把青」導演曹瑞原：你流著台灣血液

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（中央社記者洪素津台北25日電）演員吳慷仁簽約中國經紀公司引起熱議，導演曹瑞原今天說，將和吳慷仁再次合作新戲，知道對方要去中國，「我跟他說台灣有好案子就回來演，你身上就是流著台灣的特質跟血液」。

曹瑞原和製片人江秉承、演員潘君侖、小薰、陳曼青出席「My island 愛人」台灣歷史故事圖文書及影集啟動發布記者會。曾和吳慷仁合作戲劇「一把青」的曹瑞原透露，對方要去中國拍戲前有討論聊天，「我說你就去，台灣有好案子就回來演，會走更遠，因為你身上就是流著台灣的特質跟血液」。

曹瑞原也說，目前正在籌拍的新戲「時候 A TIME」，吳慷仁屆時也會演出，將再次與對方合作。

「My Island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書」以台灣1543年至1947年的歷史為題材，創作17集原創故事，每一集都會有1名外來人擔任主人翁，講述他們在福爾摩莎這塊土地，與原住居民發生的故事。

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台灣曾歷經荷蘭、西班牙、日本等外來文化衝擊，再加上唐山過台灣的歷史，本身就是潮汐薈萃之地，江秉承想藉外來人的視界，詮釋台灣這400年的潮來潮往，打造台灣世界觀的國際影集，並讓全世界由新觀點再度發現台灣。

江秉承有30年的影視經驗，致力於推廣台灣文化與歷史。此影集除了有潘君侖、小薰、陳曼青演出外，也請到金鐘獎得主曹瑞原擔任總顧問、金馬獎得主楊順清擔任編劇、金曲獎得主2屆金曲客語歌王羅文裕（Wing）擔任音樂總監，號稱三金級的合作。（編輯：管中維）1131025