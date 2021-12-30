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李文亮吹哨2週年 西安封城憶起武漢引迴響

2021/12/30 16:37
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（中央社記者邱國強北京30日電）陝西西安因疫情陷入封城之際，COVID-19「吹哨人」李文亮醫師2年前率先提醒其他醫師防護、事後卻被警方強簽訓誡書且染疫的發文，今天在中國網路大舉流傳，引起網友迴響。

由於今天正好是李文亮對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）吹哨2週年，加上西安繼武漢後也全面封城，不少中國網友的反應除了向李文亮致敬，以及「真快，就兩年了」的感嘆外，也紛紛拿今天的西安與2020年1月起封城的武漢作對照。

中國網路上流傳的這篇李文亮的貼文，是在2020年1月31日發文。他寫道，「大家好，我是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。（2019年）12月30日，我看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，出於提醒同學注意防護的角度，因為我同學也都是臨床醫生，所以在群裡發布了消息說『確診了7例SARS（嚴重急性呼吸道症候群）』」。

李文亮當時接著說，「消息發出後，1月3日，公安局找到我並簽了訓誡書。之後我一直正常工作，在接診了新冠病毒肺炎患者後，1月10號我開始出現咳嗽症狀，11號發熱，12號住院。那時候我還在想通報怎麼還在說沒有人傳人，沒有醫護感染，後來住進了ICU（加護病房），之前做了一次核酸檢測，但一直沒出結果」。

他寫道，「經過治療最近又進行一次檢測，我的核酸顯示為陰性了，但目前仍然呼吸困難，無法活動。我的父母也在住院中。在病房裡，我也看到很多網友對我的支持和鼓勵，我的心情也會輕鬆一些，謝謝大家的支持。在此我想特別澄清，我沒有被吊銷執照，請大家放心，我一定積極配合治療，爭取早日出院」。

李文亮這篇貼文發表時，正值武漢剛開始封城，因此引發強烈迴響，約談他的武漢市公安局武昌區分局中南路街派出所更成為眾矢之的。最後，李文亮在2020年2月7日凌晨不治病逝，得年34歲，更是引起中國網友強烈反響，要求為他平反之聲不斷。

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事後，中國國家監察委對李文亮先後被醫院及警方約談的經過派員調查，而約談他的醫院主管及派出所員警，都受到程度不等的處分。4月2日，李文亮被湖北省政府評為「烈士」，4月20日又被追授「中國青年五四獎章」。

12月中旬起，陝西省西安市這波本土疫情染疫人數突破1000人大關，為此執行封城，解放軍人員進駐、興建方艙醫院，以及居民抱怨食品難以供應等景象，讓不少中國民眾回想起武漢封城的情景，直指西安是「武漢再現」，也讓李文亮這篇貼文及吹哨2週年，在中國網路上得到迴響。（編輯：繆宗翰）1101230

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