坐下寫作不投降 中國紀錄片導演張贊波在台出新書

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（中央社記者周慧盈台北26日電）關注中國議題的讀者最近莫不新添了上下兩冊的巨著「大景」，作者是曾以「大路」一書在台灣獲獎的中國獨立紀錄片導演張贊波。為了宣傳新作，張贊波來去匆匆，將講述內蒙草原上欲望遊戲的80萬文字留給書迷細細探索。

「大景：內蒙古『皇家』草原上的奇異風景與欲望遊戲」由春山出版社出版，張贊波稍早前來台宣傳這本新作，受到廣泛關注。

張贊波自2018年夏天開始「潛伏」在內蒙風景區，近身觀察以草原狼為「道具」的直播亂象，藉由筆和鏡頭，在這部非虛構作品中探討觀光圈地、動物營利、生態破壞、傳統式微以及走火入魔的直播與攝影風潮，記錄自然草原上關於欺騙、背叛、暴力、貪婪和壓榨等種種現象。

宣傳這部新作時，張贊波提到，書中的核心主題是透過主角來探討中國底層民眾與體制之間的「同質化」關係，彼此如何相輔相成、互為因果，「有什麼樣的人民就有什麼樣的政府，有什麼樣的政府就有什麼樣的人民」。

剛邁入半百年紀不久的張贊波2005年畢業於北京電影學院導演系碩士班，2009年曾發表紀錄片「天降」，片中關注中國舉國發展太空科技之際，住在火箭殘骸掉落區的湖南農民卻因此遭遇的困難與不幸。

2010年張贊波使用化名進入湖南漵懷高速公路某工程部，拍攝公路建設過程中的施工人員和周邊民眾，並於4年後將拍攝手記集結成「大路：高速中國裡的低速人生」一書，在台灣出版，2015年同題紀錄長片「大路朝天」完成製作並上映，其中「大路」一書獲2015年台北國際書展大獎，「大路朝天」則入圍第28屆阿姆斯特丹國際紀錄片電影節主競賽單元，並獲第53屆金馬獎最佳紀錄片提名。

「大路：高速中國裡的低速人生」於2015年更名為「大路：高速中國裡的工地紀事」，由廣西師範大學出版社在中國發行，一時洛陽紙貴，但書中的真話仍難見容於當前中國，不久後成為禁書，張贊波多年來也因此備嘗艱辛。

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雖然如此，張贊波這次來台宣傳新書之際藉由2015年諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）的話表達想法：「不要向絕望投降，而是坐下來，寫作」。

他認為，在大時代時常衝擊或裹挾個體命運的當下，個人史即時代史，無論寫作還是拍片，都是「記錄正在發生的歷史」。（編輯：李雅雯）1140126