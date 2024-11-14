本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

吳可熙演出藍色太陽宮 笑稱跟李康生譜青春戀曲

2024/11/14 21:18（11/14 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「藍色太陽宮」14日在金馬影展放映，演員李康生（左）、吳可熙（右）出席活動。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月14日
電影「藍色太陽宮」14日在金馬影展放映，演員李康生（左）、吳可熙（右）出席活動。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）影帝李康生跟吳可熙主演的「藍色太陽宮」今天在金馬影展放映，他們跟導演曾佩裕一起分享花絮。吳可熙笑稱李康生是「可愛男人」，兩人一快一慢的語速宛如上演青春戀曲。

李康生跟吳可熙片中有產生情愫，吳可熙今天表示，有在開拍前1、2個星期先飛往美國準備角色，像是角色的心態去街上走動，也曾遇過有人滿身血出現在地鐵站門口，用那種不安揣摩角色，而跟李康生對戲時就發現對方有特別的節奏跟講台詞的方式，原本想過要放慢自己的語速，但最後對戲時發現反而有不同的火花，「發現到康哥甜蜜可愛男人的一面，有談了青春電影的戀愛感覺。」

李康生也笑認吳可熙的語速太快，的確有點跟不上，不過後來決定還是要做自己。曾佩裕也說：「很快就知道2個人節奏感不同，但這樣對比才能蹦出火花。」

另外，曾佩裕是美籍華裔，而片商日前曾透露她很期待吃到台灣雞排。曾佩裕今天表示，已經吃了火鍋，也非常喜歡台灣的美食，而之前在紐約有喝過珍珠奶茶，但相信在台灣喝到的會更美味。（編輯：陳政偉）1131114

劇情長片「藍色太陽宮」14日於金馬影展進行首映，導演曾佩裕（中）與演員李康生（左）、吳可熙（右）一同出席宣傳。中央社記者趙世勳攝　113年11月14日
劇情長片「藍色太陽宮」14日於金馬影展進行首映，導演曾佩裕（中）與演員李康生（左）、吳可熙（右）一同出席宣傳。中央社記者趙世勳攝　113年11月14日
劇情長片「藍色太陽宮」14日於金馬影展首映，演員李康生（左）、吳可熙（右）台前亮相並合影。中央社記者趙世勳攝　113年11月14日
劇情長片「藍色太陽宮」14日於金馬影展首映，演員李康生（左）、吳可熙（右）台前亮相並合影。中央社記者趙世勳攝　113年11月14日
電影「藍色太陽宮」14日在金馬影展進行首映，美國華裔導演曾佩裕（左）出席宣傳，介紹本片劇情內容。右為演員吳可熙。中央社記者趙世勳攝　113年11月14日
電影「藍色太陽宮」14日在金馬影展進行首映，美國華裔導演曾佩裕（左）出席宣傳，介紹本片劇情內容。右為演員吳可熙。中央社記者趙世勳攝　113年11月14日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：