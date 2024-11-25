台灣影展巡迴立陶宛3城 「鬼才之道」揭開序幕

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯25日專電）第6屆立陶宛「台灣映像」影展於23日開跑，由本屆金馬影展大贏家、徐漢強導演的恐怖喜劇「鬼才之道」揭開序幕。影展為期2週，精選10部台灣影片，讓立陶宛觀眾從不同視角認識台灣文化與豐富的電影風格。

影展由立陶宛亞洲藝術中心（Asian Arts Centre）主辦，台灣文化部及駐立陶宛代表處共同贊助支持。開幕當晚，「鬼才之道」吸引眾多觀眾到場，台灣代表處更特別準備珍珠奶茶，讓來賓在欣賞電影之餘，也能品嘗台灣特色美食，感受視覺與味蕾的雙重享受。

台灣駐立陶宛代表處副代表吳竹君出席首映致詞時表示，台灣與立陶宛的友誼建立在民主與自由的共同價值之上，台灣是一個自由且充滿活力的社會，孕育了包括電影在內的豐富文化創意產業。今年的影展片單多元，希望把台灣不同的面貌介紹給立陶宛的朋友，讓大家知道台灣不只有半導體、台積電和珍珠奶茶，逗笑在場觀眾。

「鬼才之道」在維爾紐斯（Vilnius）場次票房熱賣，現場座無虛席，放映期間笑聲不斷。立陶宛觀眾艾思特（Aistė）在放映結束後向中央社記者表示，立陶宛雖然也有恐怖片，但沒有像「鬼才之道」這樣的恐怖喜劇，讓她又哭又笑，非常喜歡。

另一位觀眾瑪麗亞（Marija）則分享，她已是第二年參加影展，去年欣賞的「總舖師」至今印象深刻，而「鬼才之道」讓她再次體驗到台灣電影的獨特魅力。

影展今年也首次引入動畫片，昨日放映的台灣經典動畫片「魔法阿媽」，吸引不少家長帶小孩前來觀影。導演王小棣特別透過視訊連線，在電影放映後與觀眾分享電影創作理念及幕後故事。

本屆影展片單還包括「返校」、「流麻溝十五號」、「莎莉」、「老狐狸」、「同學麥娜絲」、「愛是一把槍」，動畫片「幸福路上」，以及達悟族紀錄片「島上」等8部佳作，展現台灣影視的多樣面貌。

影展主策展人、亞洲藝術中心主任沃希柳特（Gabija Vosyliūtė）表示，「台灣映像」影展邁入第6年，逐漸累積人氣，除了幾乎每年都參與的一些熟面孔，今年多了很多新面孔，而且不只立陶宛人，也有外國觀眾，感受到台灣影展越來越受歡迎。

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沃希柳特說，透過挑選片單，立陶宛台灣影展舉辦至今已向台語片和紀錄片致敬，今年主要是當代電影。對於明年的影展，她已有一些想法，計畫再次介紹一些經典台語片，繼續推廣台灣文化。

本屆影展首次擴展至3個城市，除了首都維爾紐斯與第2大城考納斯（Kaunas），還新增克萊佩達（Klaipėda），讓更多立陶宛觀眾有機會參與，影展將持續至12月2日，在3地巡迴放映。（編輯：陳承功）1131125