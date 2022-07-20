日本MeToo代表人物 伊藤詩織5年性侵訴訟告段落

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本33歲女記者伊藤詩織與56歲前TBS電視台男記者山口敬之互告民事訴訟，本月經最高法院駁回，維持二審判決定讞。伊藤今天舉行記者會說，持續5年的民事訴訟終於告一段落。

這起官司源自伊藤2015年4月為求職與山口一起吃飯，之後在飯店遭受性侵並向警方報案。雖然警方以準強姦嫌疑事件進行調查，但東京地檢署認定山口罪證不足做出不起訴處分。

在刑事訴訟部分遇阻後，伊藤認為自己因為非自願性行為遭受重大的生理與心理上痛苦，轉而對山口提出1100萬日圓的損害賠償民事訴訟。

山口辯稱性行為是在伊藤同意下進行，並無不法行為，而伊藤透過舉行記者會及發表書籍等方式自訴受到性侵害，造成他的名譽受損等情況，也對伊藤提出1億3000萬日圓損害賠償訴訟並要求登報道歉。

東京高院今年1月維持地院「非合意性行為」的判決，認定山口行為不法，且諭令山口賠償金額從一審判決的330萬日圓略增為332萬日圓。高院法官中山孝雄說，「涉及未獲同意的性行為」，認定確有性侵行為。

不過，中山對伊藤在書中提及「被山口下藥」等真實性未表認同，因此撤銷一審原判，諭令伊藤賠償山口55萬日圓。

日本共同社報導，伊藤跟山口雙方都對東京高等法院所做判決提出上訴，但7月7日遭最高法院駁回，二審判決定讞。

伊藤今天在東京都內舉行記者會說，「5年來不斷奮戰的訴訟終於告一段落，我真的可以轉換心情了」。

伊藤以具名方式公開訴說性暴力問題的嚴重性，對日本的#MeToo運動帶來影響。

日刊體育報導，伊藤在今天的記者會上，回顧受害7年、提出民事訴訟5年來的心路歷程。

她說，判決確定可以讓5年來的訴訟告一段落，「從受害以來已經7年，昨天難以入眠，今天早上5時就起床想去散步」。

伊藤淚訴自己在2017年10月出版著作「黑盒子」（Black Box），並在東京都內舉行記者會，公開控訴自己遭受性侵，過程中受到來自家人的反對，也跟身旁人士產生隔閡。

伊藤說，希望這是最後一次以當事人身分對外發聲。

伊藤也以自己著作的書名為例說，在自己這次的案例中，一定還有尚未被打開的「黑盒子」，甚至也還潛藏在這個社會中。

她說，「身為媒體記者也好，以個人身分也好，我希望未來能努力讓光線照進這些黑盒子」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110720