加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

黃循財：人民強力委託 新加坡在動盪世界處更有利位置

2025/5/4 04:29（5/4 04:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡大選結果4日凌晨出爐，人民行動黨蟬聯執政。圖為人民行動黨秘書長黃循財上台致詞。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月4日
新加坡大選結果4日凌晨出爐，人民行動黨蟬聯執政。圖為人民行動黨秘書長黃循財上台致詞。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡大選結果今天凌晨出爐，人民行動黨蟬聯執政。首次以秘書長身分帶領執政黨出征大選的黃循財表示，新加坡人給予人民行動黨明確、強力的委託，這將使國家在動盪的世界中處於更有利的位置。

人民行動黨秘書長黃循財凌晨3時左右召開記者會表示，許多人密切關注本屆大選，國際社會也注意到這個結果，「這是對政府信任、穩定和信心的明確訊號」。

這次大選結果，人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政；該黨得票率為65.57%，高於2020年大選的61.24%。在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，工人黨拿下10個席次。

聯合早報報導，黃循財指出，新加坡人給予人民行動黨明確、強而有力的委託，這將使星國在動盪的世界中處於更有利的位置。

大選登場前，人民行動黨能否守住政治版圖，反對黨能否突破傳統票倉，是各界觀察焦點。

黃循財先前多次向選民表示，為應對美國祭出關稅措施，他需要選民強力授權，以帶領仰賴貿易的星國度過經濟不確定性。

他日前在社群媒體發布影片，身著襯衫、以沉穩口吻談論美方關稅舉措對星國的影響，吸引不少網民討論。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃循財在領導星國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作小組後人氣上升，去年自李顯龍手中接棒成為新任領導人。

黃循財表示，大選已經塵埃落定，他接下來的首要工作是組織內閣、建立一支最強的團隊，並將在適當時機公布名單。（編輯：施施）1140504

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#人民行動黨
#國會
#黃循財
#新加坡
#星國
#大選
黃循財
新加坡國會大選 人民行動黨壓倒性勝選延續執政美關稅亂局下新加坡大選登場 黃循財首大考驗
COVID-19
粉紅超跑吸人潮 羅一鈞化身「防疫隊長」中國五一長假人潮湧入 金門單日入境陸客逾2千人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：