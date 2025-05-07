早安世界》央行啟動專案金檢 防堵熱錢炒匯
央行啟動專案金檢 防堵熱錢湧入炒匯
新台幣匯市近日劇烈震盪，繼2天累計狂升1.872元後，6日貶值1.35角，以30.28元兌1美元作收。外界憂心炒匯禿鷹作祟，中央銀行緊盯熱錢，將啟動專案金檢，外資保管行、本土銀行都在列。除了檢視外資是否有炒匯嫌疑，進出口廠商承作新台幣遠期外匯交易也須符合「實需原則」。此外，外界憂心央行持有龐大外匯部位，匯損驚人，外匯局回應，至今仍有帳面利益，且新台幣升值並不影響繳庫能力。（看完整報導）
本週2波鋒面影響 今日中部以北、宜花防大雨
氣象署表示，本週2波鋒面影響，首波在6日入夜後至7日全天，中部以北、宜花易有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨。8、9日鋒面北抬，各地大多為多雲到晴，北海岸、大台北及宜蘭地區有零星陣雨，其他各地偏暖熱。下一波鋒面預計9日晚間接近、10至11日將全台有雨，也有局部大雨發生的機會。（看完整報導）
黃呂錦茹羈押提抗告遭駁 高院：指示製文件傳共犯
北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹不服遭羈押禁見，提起抗告。高院6日認定，她曾指示他人製作某文件傳送給共犯，有串供之虞等，駁回抗告確定。基隆地院6日也認定，被控利用戶政系統個資協助推動罷免民進黨籍民代的前基隆市政府民政處長張淵翔涉隱匿共犯、有勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。（看完整報導）
國軍精進後備戰力 漢光演習將召訓2萬後備軍人
國防部6日發表民國113年度施政績效報告，推動後備制度轉型持續精進，今年漢光實兵操演將擴大後備軍人參演規模，將召訓2萬餘名後備軍人，採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥，並研擬手、步槍立、跪、臥姿射擊訓練。（看完整報導）
海軍：海鯤號潛艦進入海測前最後整備階段
國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海測，海軍6日表示，海鯤艦已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全並且按照測試程序，確認達到海測的安全條件之後，會決定出海測試時間，並在11月依約完成交艦。海軍司令部參謀長表示，海鯤艦海上測試完成節點是9月30日，交艦是在11月；如果11月交艦的時間點延遲，會依照合約計罰。（看完整報導）
COVID-19就診增78% 未打過疫苗4歲女童進加護
國內COVID-19疫情進入第7波Omicron流行，疾管署6日表示，上週門急診就診人次增加78%，已連續4週上升達今年最高，預估疫情高峰可能落在5月或6月；有未曾打過COVID-19疫苗的4歲女童住進加護病房，為新增重症個案。腸病毒疫情則較反常，清明後僅緩升，預估6月中下旬進流行期；推測為小朋友群體仍有保護力及今年春天較冷所致。（看完整報導）
紐西蘭總理提草案：未滿16歲禁用社群媒體
紐西蘭總理盧克森6日提出草案，擬禁止16歲以下兒童使用社群媒體，強制平台查核用戶是否年滿16歲，違者面臨最高200萬紐元，折合約新台幣3600萬元的罰款，以保護兒童遠離大型科技平台的危害。盧克森表示，此法案是以澳洲去年11月立法禁止16歲以下兒童使用社群平台藍本。（看完整報導）
梅爾茨當選德國總理 凌晨宣誓就職
德國國會6日舉行總理投票，基民盟主席梅爾茨在第二輪投票順利取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。第一輪投票中，梅爾茨僅獲310票，未達316票門檻，是德國憲政史上首位第一輪投票未過關的總理人選。南德日報評論，他尚未上任就失去執政聯盟的信任，是憲政史「歷史性災難」。（看完整報導）
專訪／西村康稔：日台美形成半導體鐵三角 開創世界新基礎
日本前經濟產業大臣西村康稔5日接受中央社專訪表示，日台美正建立「半導體鐵三角」的強韌供應鏈。他認為，台積電在日本熊本建工廠，也在美國亞利桑那州設廠，而台積電亞利桑那廠導入日本企業的製造裝置，並使用日本材料，顯見日本、美國與台灣正共同建立先進半導體供應鏈，希望美國總統川普理解三方合作重要性。（看完整報導）
日本偶像團體「嵐」明年解散 告別演唱會2026春季舉行
目前暫停活動的日本國民偶像團體「嵐」5名成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤6日在粉絲俱樂部發布影片宣布，「嵐」將於2026年春天舉行告別演唱會後正式解散，結束長達27年的團體活動；官方粉絲俱樂部也將於2026年5月底停止營運。（看完整報導）
全球名人故居 淡水木下靜涯舊居台灣唯一入選
國際博物館協會今年首次推動國際故居博物館日，全球共27國、260個故居入選，其中新北市立淡水古蹟博物館經營管理的淡水木下靜涯舊居也入列，為台灣唯一入選。日本畫家木下靜涯以膠彩畫見長，曾任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響台灣東洋畫風格的發展。（看完整報導）
開箱老照片》大眾電信開台
大眾電信成立於民國86年，90年正式推出PHS業務，是當時國內唯一提供數位式低功率無線電話的電信商；強調超低電磁波，在醫院也能使用等訴求，加上祭出終身免月租費、免綁約等優惠，消費者可拿來當備用機，最高時擁有140萬用戶。之後因3G網路崛起，使用手機從語音轉向以行動數據為中心，PHS面臨用戶不斷流失的窘境。（看完整報導）
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- 早安世界》央行啟動專案金檢 防堵熱錢炒匯2025/05/07 07:24
- 2025/05/06 07:15
- 2025/05/05 07:17
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