紐西蘭總理提草案：未滿16歲禁用社群媒體

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（中央社威靈頓6日綜合外電報導）紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天提出草案，擬禁止16歲以下兒童使用社群媒體，強調有必要保障兒童遠離大型科技平台的危害。

法新社報導，社群媒體上暴力與讓人不安的內容愈來愈多，世界各地的監管機關都在努力保障兒童上網安全。

盧克森的這份草案，將強制社群媒體企業查核用戶是否年滿16歲，否則將面臨最高200萬紐元（約新台幣3600萬元）罰款。

他提出的這道禁令草案是以澳洲為藍本。澳洲在全球社群媒體監管方面處於領先。

盧克森表示，「這是為了保護我們的孩子。」他說：「這是為了確保社群媒體公司善盡其責，保護孩子們安全。」

目前尚不清楚此案何時會提交議會。

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澳洲去年11月通過具里程碑意義的法律，禁止16歲以下兒童使用社群媒體，是全球對諸如臉書（Facebook）、Instagram與X等熱門網站最嚴厲的措施之一。

此舉引發大型科技業者強烈反彈，形容這些法律「倉促」、「模糊」和「充滿問題」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140506