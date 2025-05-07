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加國總理直言加拿大是非賣品 川普回應：別說不可能

2025/5/7 05:18
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）新上任的加拿大總理卡尼今天到白宮拜會美國總統川普並直言，加拿大是「非賣品」。多次表達希望加拿大變成美國第51州的川普對此回應表示，「永遠別說不可能」，但他也承認，「一個巴掌拍不響」。

卡尼（Mark Carney）率領自由黨（Liberal Party）在4月28日的大選獲勝，他選後矢言將主導經濟轉型，讓加拿大能「挺身抗衡」川普（Donald Trump）。川普曾屢次喊話希望加拿大成為美國第51州，並祭出關稅，引發美加關係緊張，使得卡尼這趟美國行備受關注。

川普今天在白宮接待卡尼並舉行雙邊會，兩人於會前接受媒體提問。美國全國公共電台（NPR）等媒體報導，川普再提希望加拿大成為美國的一部分，但也承認加拿大人對此持反對態度，「一個巴掌拍不響，對嗎？」

卡尼告訴川普，併吞加拿大是不可能的事。卡尼說，以房地產的角度而言，有些地方是永遠不會出售的，「我們現在所坐的地方就是其中之一」；在過去幾個月的競選過程中，他已見過「擁有加拿大的人們」，加拿大是「非賣品」（not for sale），「永遠不會出售」。

同時，卡尼強調，「機會在於夥伴關係，以及我們可以共同打造的未來」。

這是卡尼上任後，首度與川普會面。報導指出，儘管會談氣氛融洽，川普仍堅持繼續對加拿大輸美商品加徵關稅。

川普3月對許多加拿大輸美商品加徵25%關稅，包括鋼鐵。他今天表示，不打算調降對加拿大的關稅，因為關稅措施有助振興美國製造業。

川普說：「我們想要自己製造汽車…我們對來自加拿大的汽車徵收關稅，到了某個時間點，加拿大生產這些汽車就不符合經濟效益了，我們也不想要加拿大的鋼鐵，因為我們自己正在生產。」

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這些關稅是在「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）預定明年進行審查之前實施。卡尼說，美國實施這些關稅的方式，部分利用了協議現有條款，「所以協議勢必需要調整」。

美國對從墨西哥和加拿大進口且未納入USMCA的商品課徵25%關稅。USMCA涵蓋大部分墨西哥和加拿大商品。（編輯：洪啓原）1140507

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