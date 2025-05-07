美聯社：川普訪沙烏地將宣布美將波斯灣改名阿拉伯灣

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美聯社報導，根據兩名美國官員指出，總統川普計劃於下週訪問沙烏地阿拉伯行程中，宣布美國現在會將波斯灣改名為阿拉伯灣。

美聯社報導，阿拉伯國家已在推動針對位處伊朗南岸外海此一水域的地理名稱改名工作。伊朗向來堅稱與這個海灣的歷史關聯性。

這兩名美國官員今天以不具名方式向美聯社透露此事。白宮和國家安全會議（National Security Council）沒有立即回應置評請求。

波斯灣（Persian Gulf）這名稱自從16世紀以來就廣為人知，儘管許多中東國家主要是以阿拉伯灣（Gulf of Arabia或Arabian Gulf）稱之。

波斯是伊朗的舊稱。伊朗政府2012年曾因谷歌公司（Google）決定，谷歌地圖完全不對這個水域進行標示，揚言對谷歌提起告訴。

在美國，谷歌地圖將這個水域標示為「波斯灣（阿拉伯灣）」；蘋果地圖（Apple Maps）則只標示「波斯灣」。

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多年以來，美國軍方一直都在發布的聲明和照片中以阿拉伯灣稱波斯灣。

有些伊朗人將伊朗長遠歷史視為波斯帝國（Persian Empire）的延續。對他們而言，這個水域的名稱已經成為容易引起激烈爭論的問題。川普首度執政期間就曾以阿拉伯灣稱這個水道，引起軒然大波。時任伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）建議川普必須「研讀地理」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140507