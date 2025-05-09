早安世界》紀念歐戰勝利 總統：姑息只會讓侵略者食髓知味
歐戰勝利80週年 總統：姑息只會讓侵略者食髓知味
5月8日是二戰歐洲終戰80週年，外交部在台北舉辦紀念茶會，總統賴清德致詞表示，紀念活動有3項意義，包括團結反侵略、自由民主需靠實力守護，以及切勿對侵略行為掉以輕心。他指出，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅、通訊與網路安全遭到刻意的破壞、民主健全發展的選舉受到各種境外干擾，熱愛自由的人們與國家此刻務必要一起合作。歐盟駐台代表谷力哲表示，德國當時民主孱弱，無法對抗國家社會主義才引發二戰，在這天回顧歷史並從中習得教訓極為重要。（看完整報導）
朱立倫批賴總統像希特勒 德國、以色列等國駐台辦表態反對
國民黨主席朱立倫批賴政府像希特勒，德國在台協會發文呼籲國民黨避免進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比，歐洲經貿辦事處、法國在台協會、荷蘭在台辦事處、英國在台辦事處等機構也都轉貼這篇臉書貼文。朱立倫8日表示，他的原意是要嚴格面對殘害民主、迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者。以色列駐台辦事處則表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論感到失望與憂心，並呼籲政界領導人選擇傳遞能夠引導社會朝向寬容、相互尊重與包容共存的訊息。（看完整報導）
9日高溫悶熱估南部36度以上 中部以北晚間轉雨
氣象署表示，9日高溫悶熱，各地高溫落在攝氏30度以上。由於水氣增多，午後近山區及東半部可能有局部短暫陣雨或雷雨，晚上鋒面接近，中部以北轉陣雨或雷雨。10日、11日鋒面通過，降雨機率高，有短暫陣雨及雷雨，西半部有大雨，山區有短延時強降雨。（看完整報導）
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
北院審理京華城案，8日再開庭，提訊、傳喚柯文哲與沈慶京等7名被告，並傳喚證人朱亞虎進行詰問。朱亞虎庭上表示，他進入集團1年半後，沈慶京才在私下或開會的場合提到京華城案，並指派他聯繫柯文哲、北市都發局官員及北市議員協調京華城案。朱亞虎說，「行賄我認了、我認罪，代表我的初心，還有我的懺悔」。（看完整報導）
罷免藍委案涉造假 南市、基市國民黨幹部分遭起訴收押
罷免民進黨立委林俊憲、王定宇提議人名冊疑涉不法，台南地檢署8日偵結，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。檢方指出，有數百份罷免連署書不是由選民親填，而是由涉案人提供報酬請人抄寫，其中林俊憲罷免案的偽造連署書共1934份，其中60人已經亡故；王定宇罷免案偽造連署書共1679份，其中也有70人已不在世。同日，同樣涉及連署造假的國民黨基隆市黨部主委吳國勝遭法院依檢方聲請，予以羈押禁見。（看完整報導）
緬甸強震震垮泰國審計大樓 30工程師遭偽造簽名
緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成曼谷審計大樓瞬間崩塌。泰國特別調查局調查承建商「中鐵十局」泰國分公司涉嫌的掛名行為時，發現有30個工程師說他們的簽名被偽造成審計大樓文件上的監造人。曼谷市政府防災減災局表示，這處災區迄今有89人死亡、8人失蹤，整體搜救行動將在10日停止。（看完整報導）
關稅戰提前拉貨 前4月出口1782.3億美元創同期新高
因應美國對等關稅，廠商提前拉貨，台灣4月出口總額486.6億美元，創單月次高，年增29.9%，帶動前4月外銷1782.3億美元，寫歷年同期最高。財政部統計處長蔡美娜分析，主要原因是美國4月9日宣布暫緩加徵高額的對等關稅，帶動新一波拉貨潮，急單陸續湧現，以及AI等新興應用商機持續熱絡。（看完整報導）
北韓時隔2個月射短程彈道飛彈 韓媒：可能為測試出口俄國武器
北韓8日上午向東海發射數枚短程彈道飛彈，韓聯社引述南韓軍方消息人士說法報導，北韓領導人金正恩近期訪問砲彈工廠，以及這次試射短程彈道飛彈，都可能是為了向俄羅斯輸出這類武器。也有學者認為，北韓這次發射飛彈可能是配合俄羅斯勝利日的挑釁行動。（看完整報導）
子宮頸抹片檢查下修至25歲 HPV檢測增3年齡
台灣子宮頸癌發生率隨年齡有上升趨勢，且罹病早期無明顯症狀更不易察覺，潛伏期可能長達10年。醫師呼籲，不要有年紀大就不需檢查的迷思。國民健康署表示，今年起子宮頸抹片檢查年齡下修至25歲，同時新增35歲、45歲及65歲女性可接受1次免費HPV檢測，透過篩檢才能及早發現及早治療。（看完整報導）
研究：最富10%人口負全球暖化3分之2責任 美中兩國最嚴重
研究指出，自1990年以來，舉世最富有的10%人口對全球暖化負有3分之2的責任；這是首度以量化方式研究私人財富集中對極端氣候事件造成的影響。此外，中國和美國最富有10%人口的碳排放，分別導致極端高溫事件增加2至3倍，而這兩國的這群人合計貢獻了全球近一半的碳汙染。（看完整報導）
開箱老照片》台灣近代史三部曲之「無言的山丘」開拍
電影「無言的山丘」是導演王童反映不同時代台灣情貌的「台灣近代三部曲」第3部曲，該系列作品精準刻劃在社會底層掙扎、努力維持個人尊嚴的庶民形象。本片由吳念真編劇，演員楊貴媚、彭恰恰、黃品源、文英等人主演，榮獲81年第29屆金馬獎「最佳劇情片獎」、「最佳導演獎」及「觀眾票選最佳影片」等6項大獎。（看完整報導）
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- 早安世界》紀念歐戰勝利 總統：姑息只會讓侵略者食髓知味2025/05/09 07:39
- 2025/05/08 08:07
- 2025/05/08 07:00
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