子宮頸抹片檢查下修至25歲 HPV檢測增3年齡

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）今年起子宮頸抹片檢查年齡下修至25歲，同時新增35歲、45歲及65歲女性可接受1次免費HPV檢測，醫師提醒，千萬不要有年紀大就不需檢查的迷思，子宮頸癌好發率是年齡增長而上升。

子宮頸癌是常見且可預防的癌症，國民健康署癌症防治組長林莉茹今天在記者會上回顧，免費子宮頸抹片檢查服務推行30年，台灣子宮頸癌發生率從每10萬人25.2人降至民國111年的7.6人，死亡率自每10萬人11人降至112年的2.9人，整體降幅超過7成。

林莉茹說，台灣子宮頸癌發生率隨年齡有上升趨勢，大部分子宮頸癌是經性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，HPV感染後多會自行痊癒，少部分會持續感染刺激細胞，再加上其他危險因子，易轉變為子宮頸癌，這段潛伏期可能長達10年，子宮頸癌早期無明顯症狀更不易察覺。

透過篩檢才能及早發現及早治療，國健署積極推動「提升早期癌症篩檢」，今年起擴大補助25至29歲婦女每3 年1次子宮頸抹片檢查、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查（建議每3年應至少1次）；同時加碼35歲、45歲及65歲，當年齡各補助1次HPV檢測。

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台灣家庭醫學醫學會監事會總召集人施錦泉分享，診間向民眾建議免費子宮頸抹片檢查，到現在還是會被拒絕，「年紀大幹麼檢查」是最常見反應，他近期仍建議65歲的患者抹片檢查，阿嬤認為已經和丈夫都沒有在一起，不用檢查，經過醫師軟硬皆施才篩檢，竟發現是第1期子宮頸癌。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，怕結果異常是民眾拒絕免費子宮頸抹片檢查理由之一，造成即便抹片檢查是非常好的防治工具，仍有1/3適齡女性未篩檢。早發現異常才更有機會治療，子宮頸癌早期存活率超過9成，但晚期存活率驟降至2成，不要小看篩檢對早期發現的幫助。（編輯：李亨山）1140508