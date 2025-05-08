提前拉貨發威 前4月出口1782.3億美元創同期新高

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（中央社記者張璦台北8日電）因應美國對等關稅，廠商提前拉貨，財政部今天公布4月出口486.6億美元，創單月次高，年增近3成，帶動前4月外銷1782.3億美元，寫歷年同期最高。

統計資通產品4月出口188.3億美元，創單月新高，外銷規模為93年1月以來首度超越電子零組件，成為第1大引擎。

財政部今天公布4月出口486.6億美元，寫歷年單月次高，年增29.9%，連續18個月正成長，且此增幅為民國110年12月以來最高（排除春節因素）。累計前4月出口1782.3億美元，年增20.6%，規模值為歷年同期最高水準。

財政部統計處長蔡美娜直言，4月出口可謂在淡季中展現強勁張力，主要反映2大因素；首先，美國4月9日宣布暫緩加徵高額的對等關稅，帶動新一波拉貨潮以及急單陸續湧現，再者，人工智慧（AI）等新興應用商機持續熱絡以及部分科技產品進入新品上市週期。

檢視11大主要出口貨品表現，蔡美娜表示，4月呈現「8升3降」，資通與視聽產品、電子零組件仍是撐起出口一片天的關鍵力量，其中，資通與視聽產品受惠AI伺服器等需求活絡，4月外銷188.3億美元，改寫單月新高紀錄，也是93年1月以來首見資通產品出口規模超過電子零組件，年增60.5%，為11大貨類中表現最強勁者。

電子零組件方面，蔡美娜指出，4月出口164.1億美元，年增26.8%，幅度為近3年來最好成績，雖然當中帶有些許低基期因素，但來自於需求面的貢獻其實更大。

蔡美娜表示，若將電子，資通產品一起觀察，4月出口合計352.4億美元，前4月外銷1247億美元，分別創單月、同期新高。

同時，她分析，近年美中經貿對抗，帶動全球供應鏈重組，台商回流，加上最近AI商機橫空出世，使台灣出口貨類結構出現重大轉變，最明顯的就是資通產品占總出口比重呈現「三級跳」，由111年全年13.5%，一路上升到今年前4月的35%，創同期新高，且與電子零組件占比旗鼓相當，翻轉過去21年電子零組件獨大的局面。

蔡美娜進一步指出，電子、資通產品合計前4月外銷占總出口比重達7成，亦為同期新高；傳產貨類近年在國際間遭逢產能過剩壓力，占總出口比重江河日下，前4月僅剩3成，是同期新低。

蔡美娜也提到，傳產貨類出口逐漸趨於分化，塑橡膠及其製品、紡織品因買氣仍較清淡，運輸工具受自行車外銷減弱影響，4月出口分別年減3.4%、7%、5.7%，屬於表現較弱勢的族群。

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蔡美娜指出，其餘傳產貨品大致延續上揚走勢，其中化學品4月出口年增幅較高，達15.2%，主因銷美藥品倍增；礦產品因柴油需求升溫，光學及精密儀器則因半導體檢測設備、航行儀器、鏡頭出貨維持活絡，4月外銷年增率分別為13.6%、13.3%。

此外，蔡美娜表示，4月進口414.6億美元，為歷年單月次高，年增33%，主因在科技產業鏈國際分工及出口引申需求帶動下，積體電路與資通產品進口維持強勁，半導體設備購置亦大幅成長；累計前4月進口1473.8億美元，創歷年同期最高，年增20.4%。（編輯：張均懋）1140508