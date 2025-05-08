資通拉貨力道強 台灣4月對美、東協出口再創新高

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布最新出口統計，在資通與視聽產品拉貨強勁的帶動下，4月台灣外銷至東協、美國金額均再創單月最高水準；同時，台灣對馬來西亞出口大增2.2倍，使馬國躋身台灣第3大出口國，僅次於中港、美國，官員認為，此現象應與供應鏈移轉、產能調度有關。

財政部今天公布4月出口486.6億美元，寫歷年單月次高，年增29.9%、連續18個月正成長，帶動前4月出口1782.3億美元，年增20.6%，規模值為歷年同期最高水準。

觀察5大外銷市場表現，財政部統計處長蔡美娜指出，台灣4月對歐洲外銷獨憔悴，衰退17.4%，對其他4個主要市場出口皆呈雙位數成長，對東協年增60.2%較高，對美國、中國與香港、日本各增29.5%、22.3%、13.3%。

蔡美娜進一步表示，4月台灣外銷至東協、美國金額均再創單月最高，主力引擎都是資通與視聽產品。對東協整體出口104.6億美元，年增60.2%，貨品方面，資通與視聽產品外銷年增3倍，電子零組件則年增15.1%；在東協各國中，台灣對馬來西亞出口大增2.2倍，帶動馬國躋身台灣第3大出口國，僅次於中港、美國，推估此現象應與供應鏈移轉、產能調度有關。

蔡美娜指出，台灣對美國4月出口131.5億美元，年增29.5%，其中資通與視聽產品大增22.7億美元或33%。

台灣4月對中國與香港出口138.2億美元，年增22.3%。蔡美娜表示，台灣對中港外銷已是連續3個月雙位數正成長，但規模值不算漂亮，主要還是反映低基期效應，後續仍有美中貿易戰等變數，成長態勢能否延續，尚待觀察。

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同時，蔡美娜指出，在5大主要市場之外，4月台灣對墨西哥出口年增幅高達3倍，幅度居各國之冠，主因墨國適用美墨加協定，且具鄰近美國的地域優勢，因而成為全球供應鏈重組下的熱門據點，且台、墨資通相關產業互動也愈來愈頻繁。

媒體關切，其他國家外銷表現是否也受惠提前拉貨潮帶動；蔡美娜回應，若觀察美國最新統計的3月進口數據，達約3506億美元，創歷年單月新高，年增31.6%，換言之，美國大量進口，相對就會反映在各國出口，台灣受提前拉貨潮影響較他國明顯，她認為可能是因美國占台灣總出口比重較高。（編輯：張均懋）1140508