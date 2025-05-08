AI商機半導體優勢 財部：上半年出口有望創同期新高

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天表示，美國暫緩實施對等關稅所引發的提前拉貨潮料將延續，預估將帶動台灣5月出口年增率介於15%到20%之間，同時，在AI商機延燒，以及國內半導體業者製程、產能優勢下，預期上半年外銷規模創同期新高，機率相當大。

美國總統川普（Donald Trump）上任後，陸續對加拿大、墨西哥與中國開徵關稅，重新引燃貿易戰火，今年4月2日川普再對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

財政部今天公布，台灣4月出口486.6億美元、創單月次高，年增近3成、連18紅，財政部統計處長蔡美娜分析，除人工智慧（AI）商機，也反映美國暫緩加徵高額對等關稅，客戶端提前拉貨動能有增無減。

展望後市，蔡美娜表示，綜合季節性走勢以及提前拉貨效應判斷，中性預估5月出口年增率將介於15%到20%之間，規模值則會落在429億到448億美元間。

不過，她指出，此預測並無將近日匯率變化納入考量，廠商是否會因短短幾天的匯率價格因素去和客戶端磋商，尚難斷言，這端視廠商的產品競爭力以及與客戶的合作關係，且各產業面臨的狀況也很難一概而論；基本上，無法單純從通關資料釐清分析匯率對出口表現的影響。

蔡美娜表示，美國開徵高額對等關稅，其強度超乎各界預期，後續與各國談判還在未定之天，整體不確定性急劇升高，難免會讓經貿活動受衝擊，所以國際預測機構普遍認為，今年全球經濟雖不至於邁向衰敗，但成長減緩其實難以避免。

產業動態方面，蔡美娜說，以AI商機而言，目前從市場釋放的訊息大概可得知，國際間主要雲端服務的供應商，在AI基礎建設軍備競賽中並沒有停歇、且毫無鬆懈跡象，可以持續催化AI相關應用商機，同時，國內半導體業者在製程、產能方面都具有優勢競爭力，可有效地維繫台灣外銷動能。

蔡美娜進一步指出，最有利的例證是台積電釋出的說法，雖然有關稅戰疑雲籠罩，但目前客戶端的行為或態度，並沒有任何轉變，對AI需求維持強勁，且台積電並沒有修正今年高速成長的營收展望。

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綜合整體全球景氣走向、AI發展前景，蔡美娜表示，財政部認為今年上半年台灣出口值創歷年同期新高的機率其實相當高，不過，在提前拉貨潮的干擾下，全年外銷可能會出現反季節走勢，也就是上半年淡季不淡、下半年可能旺季不旺，成長率跟著開高走低，上半年高揚、下半年轉向低緩態勢。

至於今年全年出口有無可能創新高，蔡美娜指出，下半年變數仍多，仍待密切關注國際政經局勢後續發展。（編輯：林興盟）1140508