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關稅促提前備貨 首季經濟成長率概估5.37%優於預期

2025/4/30 16:12（4/30 16:19 更新）
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圖為民眾於台北市一間連鎖超市的日本食品區選購消費。（中央社檔案照片）
圖為民眾於台北市一間連鎖超市的日本食品區選購消費。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）主計總處今天公布第1季經濟成長率概估統計為5.37%，較2月預測數大增1.91個百分點，關鍵是客戶因應美國關稅措施提前備貨，助攻台灣出口表現暢旺。

主計總處概估今年第1季經濟成長率5.37%，為1年來最佳的單季表現，主因是商品出口及資本形成優於預期；其中商品及服務輸出實質成長20.11%，較預測數大增10.13個百分點。（編輯：潘羿菁）1140430

#主計總處
#經濟成長率
#對等關稅
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