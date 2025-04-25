台經院下修今年經濟成長至2.91% 拉貨效應恐寅吃卯糧

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國總統川普關稅政策反覆，帶來極大不確定性，台經院今天發布經濟預測，下修2025年經濟成長率至2.91%，但未評估對等關稅最終結果。台經院景氣預測中心主任孫明德指出，現在短急單湧現，市場瘋狂採購生產，寅吃卯糧，增添下半年的景氣不確定性。

台經院今天發布經濟預測，下修今年經濟成長率至2.91%，較1月預測數3.42%，減少0.51個百分點，下修原因有2大因素，首先是主計總處上修2024年經濟成長，墊高基期，第2則是川普關稅政策。

台經院院長張建一說明，川普關稅政策後續走到什麼方向，誰也說不準，因此僅就對等關稅目前10%計算，以及全球經濟成長放緩的影響。

川普4月2日宣布對等關稅後，9日政策突然大轉彎，宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

企業為了躲避關稅衝擊，瘋狂拉貨，台經院指出，台灣第1季受惠於AI等新興科技應用需求強勁，以及企業為因應美國加徵關稅而提前備貨，進出口、製造生產與外銷訂單表現亮眼。

不過孫明德提醒，對等關稅90天暫緩，更增添不確定性，因為廠商現在拚命生產、採購，形同寅吃卯糧、預支未來。

台經院認為，隨著提前拉貨效應減退，下半年外需恐將明顯轉弱；此外，全球經濟放緩，導致金融市場波動加劇，近期股市表現疲弱，進一步產生負財富效果，連帶影響民眾消費意願。今年民間投資成長率大幅下修1.56個百分點，降至4.10%，民間消費成長率為1.97%，減少0.14個百分點，2025年經濟成長呈現「前高後低」格局。

物價方面，台經院估2025年消費者物價上漲率（CPI）為1.95%，較前次預測維持不變。

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展望2025年，台經院列出4大不確定性，美國關稅政策實施時程與影響範圍、主要國家央行貨幣政策分歧、貿易衝突升溫下的中國經濟表現，以及全球AI熱潮能否延續等，這些因素都將影響台灣貿易、投資與消費表現，必須密切關注。

AI方面，孫明德指出，AI商機支撐近期台灣外貿表現，但隨著經濟不確定性加劇，市場對人工智慧資料中心投資的疑慮日益升高，如果經濟衰退確實發生，科技企業面臨收入縮減壓力，進而影響推動AI發展，恐對台灣帶來衝擊。（編輯：潘羿菁）1140425