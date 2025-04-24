龔明鑫：落實特別條例 經濟成長率有望達2.9%

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北24日電）為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天通過規模新台幣4100億元的特別條例。行政院秘書長龔明鑫說，特別條例與特別預算若儘速落實，台灣經濟成長率有望符合IMF最新預估的2.9%，甚至會更高。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模匡列為4100億元，核心關鍵為支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性。行政院長卓榮泰會後率領行政院副院長鄭麗君、龔明鑫等人舉行記者會說明條例編列規劃。

龔明鑫指出，美國關稅政策還在變化中，但政府對企業界與社會的支持沒有辦法等待，就像2019年底疫情爆發時，行政院也是很快在2020年2月就通過特別條例與預算，成功打破各界對台灣2020年經濟負成長的預期，而是達到3.4%。

他說，美國對台對等關稅原宣布為32%，因此不同機構對台灣的經濟影響評估不一，經濟成長率衝擊範圍可能落在0.4個百分點至1.5個百分點，但國際貨幣基金（IMF）4月的世界經濟展望將台灣逆勢上修，估經濟成長率可從2.7%成長至2.9%，而多數國家的經濟成長則是被下修。

龔明鑫表示，特別條例涵蓋範圍廣，像是國土防衛韌性的採購或建置，也會對企業、勞工就業有非常大幫助，相信若盡快落實特別條例與特別預算，台灣今年經濟成長率可符合IMF預估的2.9%、甚至會更高。

根據規劃，特別條例匡列的其中930億元，預計用於挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」；國土安全韌性方面編列1500億元，用於提升海巡設施以及強化資通環境與設備，增加備援韌性；社會支持部分為1670億元，其中包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元；高等教育人才培育200億元。

此外，條例也匡列撥補健保基金200億元、撥補勞保基金100億元，另為降低物價對民眾造成負擔，並健全台電財政，也會挹注台電1000億元。

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至於經費來源，草案規範，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。卓榮泰今天表示，經過估算無須舉債，將全數以歲計賸餘支應特別條例所需。

草案也規範，特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止，主因是美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，鋼鋁業者已遭衝擊將近一個月；另外，特別條例將比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。（編輯：蘇志宗）1140424