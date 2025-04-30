關稅利空籠罩 3月製造業景氣燈號摔至低迷黃藍燈

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）川普關稅政策反覆，增添貿易不確定性，重傷廠商信心。台經院今天公布3月製造業景氣燈號，從原本代表景氣揚升的黃紅燈，直接跌破綠燈區間，摔至代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，美國關稅政策頻繁調整，全球貿易風險升溫，國內製造業雖受惠於人工智慧（AI）、高效能運算商機，資通及電子零組件產業需求仍旺，加上客戶因美國關稅變數提前拉貨，進出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率雙位數成長，不過春節干擾因素退去，漲幅明顯縮小，國內股市則因關稅壁壘風險升溫，台股下挫，台經院廠商調查也發現，看壞未來半年景氣表現的業者比例增加，使得製造業景氣信號值大減。

台經院表示，整體製造業景氣信號值從114年2月的16.66分，大跌4.54分，降至3月的12.12分，燈號因而退至黃藍燈，是今年以來第2顆黃藍燈。

進一步觀察細部產業，資通訊相關產業需求續熱但增幅放緩，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業轉為代表景氣持平的綠燈。

傳統產業中，機械設備業與電力設備業轉為綠燈，化學材料、金屬基本與石油及煤製品等業別，受中國需求減少及生產過剩、價格競爭等因素影響，相關出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多轉為衰退藍燈，傳統產業景氣分歧。

川普4月2日宣布對等關稅後，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。台經院表示，目前約70多國要與美國協商降低關稅，如何在短期間內達成共識，已成為未來的重要考驗。

台經院指出，美中關稅抗衡幾乎形成兩國貿易禁運，加上對等關稅可能危及中國以東南亞作為轉口、洗產地的中介，削弱中國對其出口，同時中國內部可能因貿易戰出現生產過剩，部分商品價格走軟，加大通縮壓力，並促使中低階製造業外移，不利中國產業、經濟表現，進而影響台灣製造業對中出口。

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展望未來，台經院指出，貿易不確定性風險增加，恐衝擊企業投資信心與供應鏈布局，進而制約國內產業復甦力道，而且美國擬加徵半導體關稅及限制高階晶片出口中國等，將對高度依賴AI應用需求的台灣產業構成新的挑戰。

台經院提醒，美中關稅變數、美國擬加徵半導體關稅及美中兩國未來經濟走勢，均攸關台灣製造業表現，須密切關注局勢變化。（編輯：潘羿菁）1140430