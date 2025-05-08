9日高溫悶熱估南部36度以上 中部以北晚間轉雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）交通部中央氣象署今天表示，明天轉偏南風，高溫悶熱，各地高溫落在攝氏30度以上，水氣增多，午後留意雷陣雨，晚上鋒面接近，中部以北轉陣雨或雷雨。

氣象署預報員黃恩鴻向中央社記者表示，明天轉偏南風，高溫悶熱，南部近山區有機會出現36度以上，東南部要留意焚風；由於水氣增多，清晨恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後有雷陣雨，北部、宜蘭及花蓮各山區有局部大雨發生。

黃恩鴻說，明天晚上鋒面接近，中部以北轉陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率，10日、11日鋒面通過，降雨機率高，有短暫陣雨及雷雨，西半部有大雨，山區有短延時強降雨，11日強降雨往南移動，南台灣有局部大雨發生的機率。

黃恩鴻表示，12日鋒面比較南邊，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，13日到15日水氣一天天增加，13日各地多雲到晴，午後有零星短暫雨，14日中南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他多雲到晴，15日降雨範圍廣，南部及東南部有局部短暫雨，後續鋒面逐漸接近，水氣增加。

透過 Google News 追蹤中央社

氣溫方面，黃恩鴻指出，週末鋒面通過，溫度降，11日北台灣介於19度到24度，東部及花東21度到25度，南部23度到28度，12日回暖，13日到14日高溫31度至33度。

另外，黃恩鴻提醒，今天晚間到明天鋒面下來前，金門及馬祖留意低雲及霧。（編輯：管中維）1140508