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天氣回穩2天 10、11日鋒面再臨全台有雨

2025/5/7 17:50（5/7 17:59 更新）
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圖為高雄地區午後外出民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天表示，明天、9日天氣相對穩定，午後留意局部雷陣雨、氣溫回升；10、11日下一波鋒面影響、全台有雨，西半部、東北部防局部大雨，各地因降雨轉涼，北部、東北部溫度約攝氏18至26度。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天因鋒面影響，中部以北、東部地區雨勢明顯，截至下午5時，以苗栗縣南庄鄉累積雨量達129毫米最多；目前除局部地區仍有降雨外，大致上雨勢皆已趨緩。

林定宜表示，明天鋒面北抬逐漸遠離，各地天氣多雲到晴為主，基隆北海岸仍有零星短暫陣雨、午後各地山區有局部雷陣雨；清晨至上午大台北、東北部仍有局部零星短暫陣雨。

林定宜說，9日午後各地都要留意局部雷陣雨，晚間起下一波鋒面接近，北部地區及基隆北海岸轉為有零星短暫陣雨；10、11日鋒面由北而南通過，雨區也由北而南轉移，西半部、東北部易有局部大雨發生，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，12日鋒面南移至巴士海峽，水氣減少，南部、東南部有局部短暫陣雨；預估13日起轉偏南風至東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各山區有局部短暫雷陣雨，類似的天氣可能會持續至17日。

溫度方面，林定宜表示，明天偏東南風，西半部高溫約31至33度，東半部約28、29度，各地低溫20至24度。10、11日因鋒面影響，北部、東北部降溫明顯，全天氣溫約18至26度，中部約21至30度、南部23至31度、東部21至26度。

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林定宜提到，12日起鋒面離開，各地氣溫逐漸回升，13日起轉偏南風至東南風，各地高溫會再回升達30度以上。

林定宜提醒，預估9日台東地區可能會有焚風發生。就目前模式模擬，未來一週仍沒有明顯的熱帶系統發展，氣象署會持續觀察。（編輯：李亨山）1140507

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林定宜
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