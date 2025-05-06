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西村康稔：日台美形成半導體鐵三角 開創世界新基礎【專訪】

2025/5/6 11:01（5/6 11:22 更新）
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前日本經濟產業大臣、現任日本眾議員西村康稔（圖）訪台，5日接受中央社專訪。他表示，日台美正建立「半導體鐵三角」的強韌供應鏈，開創新世界基礎，希望美國總統川普理解三方合作重要性。中央社記者王騰毅攝 114年5月6日
前日本經濟產業大臣、現任日本眾議員西村康稔（圖）訪台，5日接受中央社專訪。他表示，日台美正建立「半導體鐵三角」的強韌供應鏈，開創新世界基礎，希望美國總統川普理解三方合作重要性。中央社記者王騰毅攝 114年5月6日
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（中央社記者楊堯茹、田中宏樹台北6日電）各國展開對美關稅談判，日本前經濟產業大臣西村康稔5日受訪表示，日台美正建立「半導體鐵三角」的強韌供應鏈，開創新世界基礎，希望美國總統川普理解三方合作重要性。

因應美國對等關稅挑戰，日本眾議員西村康稔4月時曾表示，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」，並以半導體安全保障的思維說服川普（Donald Trump）。西村康稔5日下午，在台北接受中央社獨家專訪。

今年63歲的西村康稔熟稔日本產業及經貿政策，曾任經濟再生大臣等要職，2022年8月至2023年12月擔任經濟產業大臣期間，積極推動台日半導體合作。

西村康稔說明，台積電在日本熊本建工廠，也在美國亞利桑那州設廠，而台積電亞利桑那廠導入的是日本企業的製造裝置，並使用日本材料，顯見日本、美國與台灣正共同建立先進半導體的供應鏈，且朝著更加強韌的方向發展，開創新世界的基礎，所以他才提出「半導體鐵三角」說法。

西村康稔認為，未來期待能推動5G、自動駕駛、生成式AI等的基礎技術發展，不管是日台或日台美，應共同推進研發、投資與人才培育的工作。

對於台灣與日本一起與美國談判的說法，西村康稔表示，日本已完成第二輪的日美談判，聽聞台灣方面也已進行談判，日台雙方都有各自的情況存在。

西村康稔強調，希望川普能夠理解加強三方合作的重要性，也必須應對試圖將這些技術轉為軍事用途的國家。為此，台灣與日本的相關機關應該進行情報交流，這是很重要的。

記者詢問，在中國經濟、軍事雙重脅迫下，除了半導體產業，台灣與日本可在哪些領域加強合作。

西村康稔表示，今後的時代將是以生成式AI等新技術來決定實力，電力需求可能會急遽增加，日本制定「第7次能源基本計畫」，決定最大限度地活用核能與再生能源，特別是核能，從原本降低依賴程度的方針，轉為調整為最大限度地加以活用，而台灣則將在本月全面停用核能。

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西村康稔說，「日台是有可能進行能源合作的」，再生能源方面，日本在太陽能領域擁有鈣鈦礦（Perovskite）等新技術，而在氫能領域，若使用以往技術恐導致過度依賴特定國家，日本與台灣可結合雙方技術實力，而在蓄電池方面也可以合作。

西村康稔提到，在生成式AI相關的人才培育等方面，也能推動日台雙方的合作。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1140506

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