睽違多年訪台 西村康稔難忘足底按摩：痛到想尖叫【專訪】

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（中央社記者楊堯茹、田中宏樹台北6日電）日本前經濟產業大臣西村康稔睽違多年訪台，受訪談及最難忘行程，他秒答「足底按摩」，雖然痛得令人想尖叫，但真的能消除疲勞，遺珠則是未能如願嚐到台南著名牛肉湯，希望有機會帶家人再次來台旅遊。

日本眾議員西村康稔3日至6日率團訪台，團員包括眾議員西銘恆三郎、佐佐木紀、簗和生與加藤竜祥，期間晉見總統賴清德，並拜會前總統蔡英文，5日下午接受中央社獨家專訪。

西村康稔2003年首次當選眾議員後，曾多次以自民黨青年局成員身分訪台，2008年後因擔任政府職務，未能再訪問台灣。

記者詢問，這次久違多年再訪台灣，最難忘行程為何。西村康稔表示，此行正值日本黃金週，他先訪問了印度和柬埔寨，最後一站才來到台灣，較長旅程難免感到疲勞，因此一抵台就去做足底按摩。

西村康稔回憶說，他很喜歡足底按摩，過去也曾體驗過，但真的非常痛，甚至讓人想尖叫，不過之後真的感覺到浮腫跟疲勞都消除了，鞋子也能順利穿上。

他特別提到，當時店內有很多日本觀光客，即使戴著眼鏡、口罩，也很快就被認出來，他和很多人拍照，感受到一段溫馨又輕鬆的時光。

談到台灣美食，西村康稔馬上浮出笑容表示，「在台南吃到的油飯非常美味」，也吃到鳳梨和火龍果，很可惜這次未能如願品嚐到台南著名的牛肉湯。

西村康稔說，他的女兒經常來台灣旅遊，因此推薦一些冰淇淋店和豆漿店，不過那些店都大排長龍，所以這次沒去成。未來如果有機會再跟家人一起來台灣旅遊，很希望能去這些店家走走看看。

被問及本次訪台目的，西村康稔說明，他擔任新冠疫情應對大臣時，從台灣收到口罩、葉克膜（ECMO）、血氧機等支援，受到極大幫助；而他在經產大臣任期內推動台積電進駐熊本的招商工作，台灣也提供支援，想藉此行表達感謝之意，此行也是為了要強化供應鏈的韌性。

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談到與前總統蔡英文會面，西村康稔表示，蔡英文在成為總統之前曾多次訪問日本，也表達希望能前往日本的心情，訪團成員則提出邀請，歡迎她訪日。

西村康稔說，蔡英文是對日台關係有如此貢獻的人，他個人也希望蔡英文能在適當時機訪問日本，不過兩人會談並未提到具體時間與形式。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1140506