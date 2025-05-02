自民黨青年局長：日台都是島國 加強海洋合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北2日電）日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆今天表示，日本與台灣都面臨複雜、困難的國際局勢，但有共同認知推展合作，且日台同為島國，守護和運用海洋相當重要，需在能源、糧食等經濟安全領域的海上連結，進一步強化合作。

自民黨青年局由局長中曾根康隆擔任團長，率領眾議員平沼正二郎、根本拓、福田薰、參議員神谷政幸，以及日本青年會議所（JC）幹部等共11人，於4月29日至5月3日訪台，今天下午在外交部接受媒體聯訪。

中曾根康隆表示，青年局自1967年起開始訪台，此次晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會立法院長韓國瑜，同時也與台灣各界進行交流，拜會多位台灣地方首長，如台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲、基隆市長謝國樑等人，討論許多議題，針對當前複雜的國際局勢下，日本與台灣要發揮的作用、可以如何進行合作等，也有討論內政議題如少子化、高齡化等。

中曾根康隆說明，民進黨2025年也成立青年局，此次也和局長、立委陳冠廷和民進黨青年局交流，而自民黨青年局當前的任務是作為自民黨對台的窗口，進行相關工作，繼承前輩的工作，在把相關工作傳承給下一代，藉此深化日本與台灣之間的理解。

媒體詢問，訪台團今天也拜會國安會秘書長吳釗燮，雙方是否有針對台日建立共同提升嚇阻以及防衛韌性等議題進行具體討論。

中曾根康隆回應，與吳釗燮有長期友好關係，雙方在總統府內會談約1小時左右，詳細的會談內容無法公開，但是現在日本與台灣都面臨複雜、困難的國際局勢，雙方有著共同的認知，因此雙方針對在共同認知之下台日如何進行合作，同時也包含如何與美國、韓國在內的友盟國家合作等進行討論。

透過 Google News 追蹤中央社

中曾根康隆提到，現在安全保障的環境在變化，戰爭的方式也在變化，包含太空、數位、情報戰、認知作戰等的情況一年比一年更加複雜，所以雙方也針對這些議題進行交流。

中曾根康隆表示，日本和台灣都是島國，四方都是大海，所以海洋對雙方來說都非常重要，守護和運用海洋相當重要，因此也討論到海洋議題的合作，並且達成了共識，以及在能源、糧食等經濟安全領域中的海上連結，都需要進一步強化合作。（編輯：張若瑤）1140502