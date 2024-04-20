日本演練「台灣有事」12萬人避難 吃飯居住都成問題

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本政府考量到「台灣有事」，演練把沖繩縣離島居民疏散到九州各縣、山口縣等8個縣，要求各縣政府在今年提出避難計畫。然而，考慮到最多可能要收容12萬人，除了交通之外，收容地點及食物也成為問題。

「讀賣新聞」報導，熊本縣政府防災中心今年1月下旬舉辦模擬演習，假設鹿兒島縣的離島遭受攻擊，約600名島民要疏散到熊本縣八代市避難。

熊本縣政府編造了一個情境，甚至還有假的新聞快報，像是機場陷入恐慌等。演練現場充斥緊張氣氛，「社群網路很多人在說機場關閉了，一大堆人在詢問，趕快確認一下」。

機場封閉的新聞最後被確定為假消息，演練現場有人推測，「可能是發動攻擊的國家傳出的訊息」，考量實際上或許會有假消息流傳的情況。

熊本縣過去雖然有過熊本地震的經驗，但假定發生「有事」（緊急情況）舉辦演習還是第一次。熊本縣危機管理防災課表示：「縣民擔心如果發生緊急情況，九州或許也會被捲入。我們希望傳達準確資訊，呼籲民眾冷靜行動。」

中國習近平政權不放棄武力統一台灣，近年來數次舉行圍台軍演。日本政府於2022年在「國家安全保障戰略」明文表示要儘速制定避難計畫。一名石垣島居民受訪表示：「身為本地居民，我感覺這種情況隨時都會發生。」石垣島距離台灣僅270公里。

根據日本「國民保護法」，地方政府必須制定居民的避難與救援計畫。日本政府去年10月開始要求九州各縣、山口縣等8個縣做好準備。疏散對象是石垣島、宮古島等沖繩縣先島群島5個市町村的居民和觀光客，合計要疏散12萬人。

根據演習，包括臨時加開的航班在內，每天將有100架次航班起降，載送石垣市約5萬6000人到福岡機場，另把宮古島市約5萬7000人送到鹿兒島機場。另外還有開往鹿兒島港的海上避難路線，預計6天可以抵達九州。

不過，在近幾次的演習陸續發現問題。由於起降的航班將是平時數倍，機場必須強化準備工作，國土安全省質疑；「是否有充足人員執行安全確認工作。」日本元月發生能登半島強震後，準備運送賑災物資前往災區的海上保安廳飛機在羽田機場發生擦撞事故，導致5人罹難，仍令人記憶猶新。

除此之外，疏散的居民會有老年人、無法步行的障礙者、住院患者、孕婦等都需要特別支援。還可能有人希望攜帶家畜和寵物，像是有「畜產村」稱號、畜牧業相當活躍的多良間村，就養了數千頭牛。當地政策顧問來間玄次表示：「要移動3000頭牛是很困難的事情。」

日本政府要求九州各縣與山口縣回報旅社、公營住宅等可以收容的避難人數，以及食品、毯子等物資儲備量。

福岡縣回報，當地的旅社和公營住宅大約可以收容18萬人。不過，相關負責人表示：「裡頭還有居民和客人，本地的外國觀光客也在增加當中，因此實際可以收容的人數難以推估。」旅宿業者也疑惑表示：「不知道需要收容多長時間。」

日本政府目前暫定避難時間為一個月，將在內閣官房設立專門小組，協助各縣制定計畫。不過，由於沒有前例可供參照，相關負責人表示：「我們自己也沒有正確答案，這就是應對有事（緊急情況）發生的困難之處。」（編輯：陳惠珍）1130420